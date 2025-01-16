В Перми эвакуировали школьников из-за угрозы минирования

В Перми эвакуировали учащихся инженерной школы имени М. Ю. Цирульникова. В учебное заведение поступило анонимное сообщение о минировании. Оно оказалось ложным, пояснили в министерстве территориальной безопасности Пермского края.
«17 января на почту инженерной школы имени М. Ю. Цирульникова поступило анонимное сообщение об угрозе минирования. Проводится проверка, предприняты меры для обеспечения безопасности школьников и сотрудников», — сообщили в министерстве территориальной безопасности Пермского края.
Вчера в социальных сетях распространялась информация о том, что в Перми эвакуируют людей из зданий школ, колледжей и вузов. Поступили анонимные сообщения о минировании двух корпусов Пермского профессионально-педагогического колледжа и МАОУ «СОШ №146». Как сообщили в краевом минтербезе, они оказались ложными.
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