Путин поздравил Игоря Николаева с юбилеем

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Игорью Николаеву исполнилось 65 лет
Игорью Николаеву исполнилось 65 лет Фото:

Президент России Владимир Путин поздравил композитора и исполнителя песен Игоря Николаева с 65-летием. Российский лидер пожелал артисту здоровья и вдохновения.

«Вас знают как талантливого композитора, поэта и исполнителя, обаятельного и очень позитивного человека. Ваши замечательные, не стареющие с годами песни обогатили отечественное эстрадное искусство удивительно теплыми, яркими красками», — говорится в поздравлении Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Игорю Николаеву исполнилось 17 января 65 лет. Артист получил популярность за песни, написанные для Аллы Пугачевой, среди них хит — «Паромщик». Также Николаев известен своим сольным творчеством. Его песня с бывшей женой Наташей Королевой «Дельфин и русалка» тоже нашла отклик в сердцах миллионов слушателей.

Николаев дважды пережил инфаркт. В 2023 году ему экстренно проводили операцию на сердце, пишет Pravda.Ru.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин поздравил композитора и исполнителя песен Игоря Николаева с 65-летием. Российский лидер пожелал артисту здоровья и вдохновения. «Вас знают как талантливого композитора, поэта и исполнителя, обаятельного и очень позитивного человека. Ваши замечательные, не стареющие с годами песни обогатили отечественное эстрадное искусство удивительно теплыми, яркими красками», — говорится в поздравлении Путина, опубликованном на сайте Кремля. Игорю Николаеву исполнилось 17 января 65 лет. Артист получил популярность за песни, написанные для Аллы Пугачевой, среди них хит — «Паромщик». Также Николаев известен своим сольным творчеством. Его песня с бывшей женой Наташей Королевой «Дельфин и русалка» тоже нашла отклик в сердцах миллионов слушателей. Николаев дважды пережил инфаркт. В 2023 году ему экстренно проводили операцию на сердце, пишет Pravda.Ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...