Путин поздравил Игоря Николаева с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил композитора и исполнителя песен Игоря Николаева с 65-летием. Российский лидер пожелал артисту здоровья и вдохновения.
«Вас знают как талантливого композитора, поэта и исполнителя, обаятельного и очень позитивного человека. Ваши замечательные, не стареющие с годами песни обогатили отечественное эстрадное искусство удивительно теплыми, яркими красками», — говорится в поздравлении Путина, опубликованном на сайте Кремля.
Игорю Николаеву исполнилось 17 января 65 лет. Артист получил популярность за песни, написанные для Аллы Пугачевой, среди них хит — «Паромщик». Также Николаев известен своим сольным творчеством. Его песня с бывшей женой Наташей Королевой «Дельфин и русалка» тоже нашла отклик в сердцах миллионов слушателей.
Николаев дважды пережил инфаркт. В 2023 году ему экстренно проводили операцию на сердце, пишет Pravda.Ru.
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