Минздрав отсудил сотни тысяч у врачей, отказавшихся работать в пермской больнице

Министерство Пермского края отсудило у врачей сотни тысяч рублей за отказ работать в больнице Коми-Пермяцкого округа. Ответчиками по гражданским искам, которые рассматривал суд, выступали врач-онколог Евгений Соловаров и врач-отоларинголог Мария Симанова, выяснил корреспондент URA.RU. Медики были трудоустроены в учреждение здравоохранения по региональным программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» и получили за это единовременные выплаты, но впоследствии отказались работать в больнице.
«Ответчик [Евгений Соловаров] уволен из ГБУЗ ПК „Больница Коми-Пермяцкого округа“ по собственному желанию. В нарушение пункта 2.1.1 договора на предоставление единовременной компенсационной выплаты им не отработано 1 162 календарных дня. В течение 30 рабочих дней с даты прекращения трудового договора он не вернул истцу [минздрав Прикамья] часть единовременной компенсационной выплаты в размере 636 015 рублей 33 копейки», — говорится в судебном решении.
В свою очередь Симанова, получив единовременную выплату в размере полмиллиона рублей, также была уволена из больницы по собственному желанию. При этом она вернула минздраву Пермского края только часть компенсационной выплаты — 189 759 рублей 04 копейки.
Рассмотрев исковые требования ведомства, суд принял решение удовлетворить их. С Соловарова взыскано 636 015 рублей 33 копейки, а также неустойка в размере 43 249 рублей 4 копейки. Симанова обязана вернуть минздраву Пермского края 189 759 рублей 4 копейки, а также неустойка в размере 61 671 рубль 69 копеек.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что краевое ведомство подало в суд на выпускников Пермского государственного медицинского университета. Медики получили образование в вузе в рамках целевого обучения. Завершив обучение в ПГНИУ, они должны были отработать не менее трех лет в больнице города Березники, однако спустя некоторое время после трудоустройства решили уволиться.
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