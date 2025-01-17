В крупном районе Екатеринбурга внезапно отменили крещенские купания

В Екатеринбурге запретили крещенские купания на Калиновском разрезе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Купель не прошла проверку Роспотребнадзором
Купель не прошла проверку Роспотребнадзором Фото:

Жители Орджоникидзевского района Екатеринбурга неожиданно остались без купели. Накануне мэрия вносила Калиновский разрез в список разрешенных водоемов, но вмешался региональный Роспотребнадзор.

«Ведомство запретило проводить крещенские купания на Фрезеровщиков, 200. Причина отрицательные пробы воды», — сообщил источник, знакомый с результатами проверки.

Как итог — доступных купелей в городе осталось лишь девять (против 12 год назад) Полный список мест можно найти в материале URA.RU. В Крещение в Екатеринбурге ночью ожидается минус 10, днем — минус 3.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Орджоникидзевского района Екатеринбурга неожиданно остались без купели. Накануне мэрия вносила Калиновский разрез в список разрешенных водоемов, но вмешался региональный Роспотребнадзор. « Ведомство запретило проводить крещенские купания на Фрезеровщиков, 200. Причина — отрицательные пробы воды» , — сообщил источник, знакомый с результатами проверки. Как итог — доступных купелей в городе осталось лишь девять (против 12 год назад) Полный список мест можно найти в материале URA.RU. В Крещение в Екатеринбурге ночью ожидается минус 10, днем — минус 3.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...