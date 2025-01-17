В крупном районе Екатеринбурга внезапно отменили крещенские купания

Жители Орджоникидзевского района Екатеринбурга неожиданно остались без купели. Накануне мэрия вносила Калиновский разрез в список разрешенных водоемов, но вмешался региональный Роспотребнадзор.
«Ведомство запретило проводить крещенские купания на Фрезеровщиков, 200. Причина — отрицательные пробы воды», — сообщил источник, знакомый с результатами проверки.
Как итог — доступных купелей в городе осталось лишь девять (против 12 год назад) Полный список мест можно найти в материале URA.RU. В Крещение в Екатеринбурге ночью ожидается минус 10, днем — минус 3.
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