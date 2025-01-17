Новая помощница свердловского губернатора впервые появилась на публике. Фото

Анна Антропова привыкает к статусу адъютанта Евгения Куйвашева

17 января 2025 в 18:01 Размер текста - 17 +

36-летняя Анна Антропова вступит в новые полномочия в ближайшее время Фото: Илья Московец © URA.RU Анна Антропова, которая в ближайшее время станет новой помощницей свердловского губернатора Евгения Куйвашева, постепенно погружается в дела. Днем 17 января она впервые сопровождала главу региона на публичном мероприятии — в доме Севастьянова, где Куйвашев награждал победителей конкурса «Достояние Среднего Урала». Впрочем, пока еще действующая помощница главы региона — Кристина Колмогорова — была ближе к первому лицу, заметил корреспондент URA.RU. В ближайшее время Колмогорова (до замужества — Грязева) уйдет в декретный отпуск. Адъютантом Куйвашева она стала в 2020 году. О том, что Колмогорову заменит Антропова, советница замгубернатора по соцполитике Павла Крекова, URA.RU рассказало 15 января. Внимание к фигуре помощника губернатора приковано в связи с тем, что именно этот человек ведет график первого лица, сопровождает его на всех мероприятиях, а также выполняет деликатные поручения. Кристина Колмогорова (справа) помогает преемнице освоиться Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Анна Антропова, которая в ближайшее время станет новой помощницей свердловского губернатора Евгения Куйвашева, постепенно погружается в дела. Днем 17 января она впервые сопровождала главу региона на публичном мероприятии — в доме Севастьянова, где Куйвашев награждал победителей конкурса «Достояние Среднего Урала». Впрочем, пока еще действующая помощница главы региона — Кристина Колмогорова — была ближе к первому лицу, заметил корреспондент URA.RU. В ближайшее время Колмогорова (до замужества — Грязева) уйдет в декретный отпуск. Адъютантом Куйвашева она стала в 2020 году. О том, что Колмогорову заменит Антропова, советница замгубернатора по соцполитике Павла Крекова, URA.RU рассказало 15 января. Внимание к фигуре помощника губернатора приковано в связи с тем, что именно этот человек ведет график первого лица, сопровождает его на всех мероприятиях, а также выполняет деликатные поручения.