Анна Антропова, которая в ближайшее время станет новой помощницей свердловского губернатора Евгения Куйвашева, постепенно погружается в дела. Днем 17 января она впервые сопровождала главу региона на публичном мероприятии — в доме Севастьянова, где Куйвашев награждал победителей конкурса «Достояние Среднего Урала». Впрочем, пока еще действующая помощница главы региона — Кристина Колмогорова — была ближе к первому лицу, заметил корреспондент URA.RU.
В ближайшее время Колмогорова (до замужества — Грязева) уйдет в декретный отпуск. Адъютантом Куйвашева она стала в 2020 году. О том, что Колмогорову заменит Антропова, советница замгубернатора по соцполитике Павла Крекова, URA.RU рассказало 15 января. Внимание к фигуре помощника губернатора приковано в связи с тем, что именно этот человек ведет график первого лица, сопровождает его на всех мероприятиях, а также выполняет деликатные поручения.
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