Бывший авторитет задержан по подозрению в убийстве экс-помощника вора в законе Трофы

Бывший авторитет задержан по подозрению в убийстве соратника вора в законе Трофы
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Судебное заседание по делу криминального авторитета Андрея Овчинникова. Екатеринбург, овчинников андрей, овчина
Что конкретно произошло между Андреем Овчинниковым и Сенсеем, неизвестно Фото:
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Под Екатеринбургом убили экс-помощника Трофы

Задержан подозреваемый в убийстве бывшего помощника вора в законе Трофы (Андрея Трофимова) Алексея Суродеева (он же Сенсей и Леша-колдун). По данным двух источников URA.RU, им оказался бывший екатеринбургский криминальный авторитет Андрей Овчинников по прозвищу Овчина.

«Овчина задержан. Скоро его доставят в суд для избрания меры пресечения», — сказал собеседник агентства, близкий к силовым структурам. По данным второго инсайдера, Овчинникову вменяют «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу свердловского СУ СК. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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По предварительным данным, Суродеева ранили ножом 4 января в поселке Кедровка (Березовский). По словам жителей Кедровки (где жил народный знахарь), это произошло, когда Сенсей был на прогулке с собакой. 57-летний Алексей попал в больницу, где через некоторое время умер. Овчина был одним из последних, кто приходил к нему в гости.

Овчинников (он же Овчина или Банзай) в 1990-е состоял в банде Николая Азарченкова (Азара). Ранее был неоднократно судим. В 2017-м его обвиняли в организации похищения бизнесмена Анатолия Плетухова из-за передела автобизнеса. Тело Плетухова было найдено лишь через два года. В 2021-м по этому делу Овчину оправдали. В этом же году Овчинников публично заявил, что завязал с криминалом.

Суродеева, как писало URA.RU, связывают с ОПГ «Синие». Более 20 лет назад он отошел от дел и стал целителем. Помогал бесплатно людям вылечиться от недугов. Благодаря этому в Березовском он получил широкую известность и уважение. 18 января его похоронят в родном селе Писанец (Артемовский).

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Задержан подозреваемый в убийстве бывшего помощника вора в законе Трофы (Андрея Трофимова) Алексея Суродеева (он же Сенсей и Леша-колдун). По данным двух источников URA.RU, им оказался бывший екатеринбургский криминальный авторитет Андрей Овчинников по прозвищу Овчина. «Овчина задержан. Скоро его доставят в суд для избрания меры пресечения», — сказал собеседник агентства, близкий к силовым структурам. По данным второго инсайдера, Овчинникову вменяют «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» (ч. 4 ст. 111 УК РФ). URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу свердловского СУ СК. Ответ будет опубликован, как только поступит. По предварительным данным, Суродеева ранили ножом 4 января в поселке Кедровка (Березовский). По словам жителей Кедровки (где жил народный знахарь), это произошло, когда Сенсей был на прогулке с собакой. 57-летний Алексей попал в больницу, где через некоторое время умер. Овчина был одним из последних, кто приходил к нему в гости. Овчинников (он же Овчина или Банзай) в 1990-е состоял в банде Николая Азарченкова (Азара). Ранее был неоднократно судим. В 2017-м его обвиняли в организации похищения бизнесмена Анатолия Плетухова из-за передела автобизнеса. Тело Плетухова было найдено лишь через два года. В 2021-м по этому делу Овчину оправдали. В этом же году Овчинников публично заявил, что завязал с криминалом. Суродеева, как писало URA.RU, связывают с ОПГ «Синие». Более 20 лет назад он отошел от дел и стал целителем. Помогал бесплатно людям вылечиться от недугов. Благодаря этому в Березовском он получил широкую известность и уважение. 18 января его похоронят в родном селе Писанец (Артемовский).
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