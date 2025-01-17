Бывший авторитет задержан по подозрению в убийстве экс-помощника вора в законе Трофы

Бывший авторитет задержан по подозрению в убийстве соратника вора в законе Трофы

17 января 2025 в 17:22 Размер текста - 17 +

Что конкретно произошло между Андреем Овчинниковым и Сенсеем, неизвестно Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Под Екатеринбургом убили экс-помощника Трофы Задержан подозреваемый в убийстве бывшего помощника вора в законе Трофы (Андрея Трофимова) Алексея Суродеева (он же Сенсей и Леша-колдун). По данным двух источников URA.RU, им оказался бывший екатеринбургский криминальный авторитет Андрей Овчинников по прозвищу Овчина. «Овчина задержан. Скоро его доставят в суд для избрания меры пресечения», — сказал собеседник агентства, близкий к силовым структурам. По данным второго инсайдера, Овчинникову вменяют «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» (ч. 4 ст. 111 УК РФ). URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу свердловского СУ СК. Ответ будет опубликован, как только поступит. Новость по теме «Сравнивали с Распутиным»: каким запомнился убитый экс-помощник Трофы, ставший знахарем По предварительным данным, Суродеева ранили ножом 4 января в поселке Кедровка (Березовский). По словам жителей Кедровки (где жил народный знахарь), это произошло, когда Сенсей был на прогулке с собакой. 57-летний Алексей попал в больницу, где через некоторое время умер. Овчина был одним из последних, кто приходил к нему в гости. Овчинников (он же Овчина или Банзай) в 1990-е состоял в банде Николая Азарченкова (Азара). Ранее был неоднократно судим. В 2017-м его обвиняли в организации похищения бизнесмена Анатолия Плетухова из-за передела автобизнеса. Тело Плетухова было найдено лишь через два года. В 2021-м по этому делу Овчину оправдали. В этом же году Овчинников публично заявил, что завязал с криминалом. Суродеева, как писало URA.RU, связывают с ОПГ «Синие». Более 20 лет назад он отошел от дел и стал целителем. Помогал бесплатно людям вылечиться от недугов. Благодаря этому в Березовском он получил широкую известность и уважение. 18 января его похоронят в родном селе Писанец (Артемовский). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Задержан подозреваемый в убийстве бывшего помощника вора в законе Трофы (Андрея Трофимова) Алексея Суродеева (он же Сенсей и Леша-колдун). По данным двух источников URA.RU, им оказался бывший екатеринбургский криминальный авторитет Андрей Овчинников по прозвищу Овчина. «Овчина задержан. Скоро его доставят в суд для избрания меры пресечения», — сказал собеседник агентства, близкий к силовым структурам. По данным второго инсайдера, Овчинникову вменяют «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» (ч. 4 ст. 111 УК РФ). URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу свердловского СУ СК. Ответ будет опубликован, как только поступит. По предварительным данным, Суродеева ранили ножом 4 января в поселке Кедровка (Березовский). По словам жителей Кедровки (где жил народный знахарь), это произошло, когда Сенсей был на прогулке с собакой. 57-летний Алексей попал в больницу, где через некоторое время умер. Овчина был одним из последних, кто приходил к нему в гости. Овчинников (он же Овчина или Банзай) в 1990-е состоял в банде Николая Азарченкова (Азара). Ранее был неоднократно судим. В 2017-м его обвиняли в организации похищения бизнесмена Анатолия Плетухова из-за передела автобизнеса. Тело Плетухова было найдено лишь через два года. В 2021-м по этому делу Овчину оправдали. В этом же году Овчинников публично заявил, что завязал с криминалом. Суродеева, как писало URA.RU, связывают с ОПГ «Синие». Более 20 лет назад он отошел от дел и стал целителем. Помогал бесплатно людям вылечиться от недугов. Благодаря этому в Березовском он получил широкую известность и уважение. 18 января его похоронят в родном селе Писанец (Артемовский).