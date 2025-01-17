В Госдуме предложили оставить в ОГЭ только русский и математику

Для успешной сдачи ОГЭ необходимо будет сдавать всего два учебных предмета — русский язык и математику. Такой законопроект 17 января внесла в Госдуму группа депутатов во главе с вице-спикером Петром Толстым.
«Успешно прошедшими государственную итоговую аттестацию признаются лица, прошедшие государственную итоговую аттестацию по двум обязательным учебным предметам „Русский язык“ и „Математика“», — говорится в документе. Законопроект опубликован в электронной базе Госдумы.
Для проведения эксперимента были выбраны несколько регионов: Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область, Ростовская область и Северная Осетия. Если законопроект утвердят, то учащиеся этих регионов для получения аттестата будут сдавать ОГЭ всего двум предметам вместо прежних четырех.
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