В Госдуме предложили оставить в ОГЭ только русский и математику

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Для успешной сдачи ОГЭ необходимо будет сдавать всего два учебных предмета — русский язык и математику. Такой законопроект 17 января внесла в Госдуму группа депутатов во главе с вице-спикером Петром Толстым.

«Успешно прошедшими государственную итоговую аттестацию признаются лица, прошедшие государственную итоговую аттестацию по двум обязательным учебным предметам „Русский язык“ и „Математика“», — говорится в документе. Законопроект опубликован в электронной базе Госдумы.

Для проведения эксперимента были выбраны несколько регионов: Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область, Ростовская область и Северная Осетия. Если законопроект утвердят, то учащиеся этих регионов для получения аттестата будут сдавать ОГЭ всего двум предметам вместо прежних четырех.

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Для успешной сдачи ОГЭ необходимо будет сдавать всего два учебных предмета — русский язык и математику. Такой законопроект 17 января внесла в Госдуму группа депутатов во главе с вице-спикером Петром Толстым. «Успешно прошедшими государственную итоговую аттестацию признаются лица, прошедшие государственную итоговую аттестацию по двум обязательным учебным предметам „Русский язык“ и „Математика“», — говорится в документе. Законопроект опубликован в электронной базе Госдумы. Для проведения эксперимента были выбраны несколько регионов: Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область, Ростовская область и Северная Осетия. Если законопроект утвердят, то учащиеся этих регионов для получения аттестата будут сдавать ОГЭ всего двум предметам вместо прежних четырех.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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