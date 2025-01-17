Reuters: строящиеся нефтеналивные танкеры РФ попали под санкции США

Шесть нефтеналивных танкеров, которые строятся на судоверфи «Звезда» в России, попали под санкции США. Об этом сообщили источники.
«Под американскими санкциями оказались танкеры: „Нурсултан Назарбаев“, „Александр Беггров“, „Алексей Боголюбов“, а также суда без названий „Звезда 131080“, „Звезда 131060“ и „Звезда 131040“, — передает Reuters, ссылаясь на свои источники. Санкции ввела администрация президента США Джо Байдена, чтобы нанести ущерб нефтяному сектору России.
Ранее США приняли новый пакет антироссийских санкций, который сказался на нефтяных поставках. В список попали «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», более 30 трейдинговых и нефтесервисных компаний, свыше 180 судов (в том числе 69 судов «Совкомфлота»), а также страховые компании «Ингосстрах» и «АльфаСтрахование».
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