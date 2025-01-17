В Словакии оскорбились из-за обращения Зеленского к Фицо

Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за панибратское приглашение словацкого премьер-министра Роберта Фицо в Киев. Гашпар подчеркнул, что приглашение Зеленского выглядело так, будто тот зовет выпить пива.
«Зеленский одним предложением в X позвал премьера Словакии в Киев тем способом, как будто зовет его выпить пива. Так, по-моему, политика на высшем уровне функционировать не может», — подчеркнул Гашпар в разговоре с РИА Новости.
Отношения между Украиной и Словакией накалились после того, как Киев запретил транзит российской нефти через свою страну. Государственные политики после этого начали критиковать друг друга. Спустя время Фицо в уважительной форме пригласил Зеленского на переговоры, сообщает 360.Ru. В ответ на это Зеленский коротко написал: «ок, приезжайте в Киев в пятницу». За фамильярный ответ Зеленского уже раскритиковали, передает RT.
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