В Словакии оскорбились из-за обращения Зеленского к Фицо

Депутат Гашпар: Зеленский пригласил Фицо в Киев так, будто предложил выпить пива
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимира Зеленского раскритиковали за неуважительный ответ на приглашение Роберта Фицо к переговорам
Владимира Зеленского раскритиковали за неуважительный ответ на приглашение Роберта Фицо к переговорам Фото:

Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за панибратское приглашение словацкого премьер-министра Роберта Фицо в Киев. Гашпар подчеркнул, что приглашение Зеленского выглядело так, будто тот зовет выпить пива.

«Зеленский одним предложением в X позвал премьера Словакии в Киев тем способом, как будто зовет его выпить пива. Так, по-моему, политика на высшем уровне функционировать не может», — подчеркнул Гашпар в разговоре с РИА Новости. 

Отношения между Украиной и Словакией накалились после того, как Киев запретил транзит российской нефти через свою страну. Государственные политики после этого начали критиковать друг друга. Спустя время Фицо в уважительной форме пригласил Зеленского на переговоры, сообщает 360.Ru. В ответ на это Зеленский коротко написал: «ок, приезжайте в Киев в пятницу». За фамильярный ответ Зеленского уже раскритиковали, передает RT.

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Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за панибратское приглашение словацкого премьер-министра Роберта Фицо в Киев. Гашпар подчеркнул, что приглашение Зеленского выглядело так, будто тот зовет выпить пива. «Зеленский одним предложением в X позвал премьера Словакии в Киев тем способом, как будто зовет его выпить пива. Так, по-моему, политика на высшем уровне функционировать не может», — подчеркнул Гашпар в разговоре с РИА Новости.  Отношения между Украиной и Словакией накалились после того, как Киев запретил транзит российской нефти через свою страну. Государственные политики после этого начали критиковать друг друга. Спустя время Фицо в уважительной форме пригласил Зеленского на переговоры, сообщает 360.Ru. В ответ на это Зеленский коротко написал: «ок, приезжайте в Киев в пятницу». За фамильярный ответ Зеленского уже раскритиковали, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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