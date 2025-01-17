17 января 2025

Челябинские пациенты столкнулись c нехваткой жизненно важного лекарства

Челябинцы пожаловались на дефицит ритуксимаба для онкобольных
© Служба новостей «URA.RU»
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Нейрохирургическая операция по восстановлению периферических нервов руки в Городской клинической больнице № 40. Екатеринбург, госпиталь, лечение, коридор больницы, здоровье, медицина, обследование, клиника, медицинский работник, больница, коридор госпиталя
Пациенты пожаловались на нехватку дорогостоящего лекарства Фото:

В Челябинской области онкологические пациенты столкнулись с проблемами при получении необходимого для лечения препарата ритуксимаб. Он используется для лечения злокачественной лимфомы. Об этом сообщил telegram-канал «Осторожно, новости».

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«Маме даже предложили прописаться в другом регионе, потому что в соседних областях препарат выдают. В свободной продаже его нет, да и 140 тысяч за дозу — неподъемная цена», — процитировало «Осторожно, новости» дочь одной из пациенток.

Девушка также упомянула, что другие лечащиеся в учреждении «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины» столкнулись с аналогичной проблемой. Однако в онкоцентре изданию заявили, что проблем с поставками ритуксимаба «вроде как не было».

Как сообщало URA.RU ранее, крупнейшая швейцарская фармацевтическая компания Roche в 2023 году отозвала лицензию на препарат «Ритуксимаб». Эта форма лекарства была зарегистрирована для терапии взрослых пациентов с хроническим лимфолейкозом.

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В Челябинской области онкологические пациенты столкнулись с проблемами при получении необходимого для лечения препарата ритуксимаб. Он используется для лечения злокачественной лимфомы. Об этом сообщил telegram-канал «Осторожно, новости». «Маме даже предложили прописаться в другом регионе, потому что в соседних областях препарат выдают. В свободной продаже его нет, да и 140 тысяч за дозу — неподъемная цена», — процитировало «Осторожно, новости» дочь одной из пациенток. Девушка также упомянула, что другие лечащиеся в учреждении «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины» столкнулись с аналогичной проблемой. Однако в онкоцентре изданию заявили, что проблем с поставками ритуксимаба «вроде как не было». Как сообщало URA.RU ранее, крупнейшая швейцарская фармацевтическая компания Roche в 2023 году отозвала лицензию на препарат «Ритуксимаб». Эта форма лекарства была зарегистрирована для терапии взрослых пациентов с хроническим лимфолейкозом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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