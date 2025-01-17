Челябинские пациенты столкнулись c нехваткой жизненно важного лекарства

В Челябинской области онкологические пациенты столкнулись с проблемами при получении необходимого для лечения препарата ритуксимаб. Он используется для лечения злокачественной лимфомы. Об этом сообщил telegram-канал «Осторожно, новости».
«Маме даже предложили прописаться в другом регионе, потому что в соседних областях препарат выдают. В свободной продаже его нет, да и 140 тысяч за дозу — неподъемная цена», —
Девушка также упомянула, что другие лечащиеся в учреждении «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины» столкнулись с аналогичной проблемой. Однако в онкоцентре изданию заявили, что проблем с поставками ритуксимаба «вроде как не было».
Как сообщало URA.RU ранее, крупнейшая швейцарская фармацевтическая компания Roche в 2023 году отозвала лицензию на препарат «Ритуксимаб». Эта форма лекарства была зарегистрирована для терапии взрослых пациентов с хроническим лимфолейкозом.
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