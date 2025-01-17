Челябинские пациенты столкнулись c нехваткой жизненно важного лекарства

Челябинцы пожаловались на дефицит ритуксимаба для онкобольных

18 января 2025 в 00:32 Размер текста - 17 +

Пациенты пожаловались на нехватку дорогостоящего лекарства Фото: Анна Майорова © URA.RU В Челябинской области онкологические пациенты столкнулись с проблемами при получении необходимого для лечения препарата ритуксимаб. Он используется для лечения злокачественной лимфомы. Об этом сообщил telegram-канал «Осторожно, новости». Новость по теме Челябинский минздрав ищет, кому подарить лекарство умершего ценой в 26 миллионов «Маме даже предложили прописаться в другом регионе, потому что в соседних областях препарат выдают. В свободной продаже его нет, да и 140 тысяч за дозу — неподъемная цена», — процитировало «Осторожно, новости» дочь одной из пациенток. Девушка также упомянула, что другие лечащиеся в учреждении «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины» столкнулись с аналогичной проблемой. Однако в онкоцентре изданию заявили, что проблем с поставками ритуксимаба «вроде как не было». Как сообщало URA.RU ранее, крупнейшая швейцарская фармацевтическая компания Roche в 2023 году отозвала лицензию на препарат «Ритуксимаб». Эта форма лекарства была зарегистрирована для терапии взрослых пациентов с хроническим лимфолейкозом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области онкологические пациенты столкнулись с проблемами при получении необходимого для лечения препарата ритуксимаб. Он используется для лечения злокачественной лимфомы. Об этом сообщил telegram-канал «Осторожно, новости». «Маме даже предложили прописаться в другом регионе, потому что в соседних областях препарат выдают. В свободной продаже его нет, да и 140 тысяч за дозу — неподъемная цена», — процитировало «Осторожно, новости» дочь одной из пациенток. Девушка также упомянула, что другие лечащиеся в учреждении «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины» столкнулись с аналогичной проблемой. Однако в онкоцентре изданию заявили, что проблем с поставками ритуксимаба «вроде как не было». Как сообщало URA.RU ранее, крупнейшая швейцарская фармацевтическая компания Roche в 2023 году отозвала лицензию на препарат «Ритуксимаб». Эта форма лекарства была зарегистрирована для терапии взрослых пациентов с хроническим лимфолейкозом.