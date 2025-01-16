Челябинский минздрав ищет, кому подарить лекарство умершего ценой в 26 миллионов

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Минздрав региона ищет пациента, кому бесплатно требуется лекарство стоимостью в 26 млн рублей
Минздрав региона ищет пациента, кому бесплатно требуется лекарство стоимостью в 26 млн рублей Фото:

Минздрав Челябинской области ищет пациента, чтобы передать лекарство умершего стоимость в 26 млн рублей. Как URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства, препарат помогает при мышечной дистрофии Дюшенна.

«Оставшееся невостребованным лекарственное средство будет передано минздравом области нуждающемуся в нем пациенту. В настоящее время ведем поиск пациентов, нуждающихся в обеспечении данным препаратом, в том числе в других регионах страны», — заявили URA.RU в минздраве.

Медикамент с торговым наименованием «Виондис 53» (иначе — «Голодирсен») власти приобретали для мужчины, который непрерывно принимал препарат. Запас лекарства имелся в достаточном количестве. Потребность исчезла, когда пациент 5 июня 2024 года скончался. Невостребованными остались 117 упаковок, поступивших в регион накануне.

Теперь ведомство судится с поставщиком, московской компанией «Медицинские инновации и технологии» («МИТ»), пытаясь вернуть товар обратно. Процесс в первой инстанции минздрав проиграл, получив предписание заплатить 27 млн рублей, из которых 26 млн — сумма основного долга, оставшееся — начисленные пени. Власти подали апелляционную жалобу. Решение суда в законную силу, соответственно, не вступило.

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Минздрав Челябинской области ищет пациента, чтобы передать лекарство умершего стоимость в 26 млн рублей. Как URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства, препарат помогает при мышечной дистрофии Дюшенна. «Оставшееся невостребованным лекарственное средство будет передано минздравом области нуждающемуся в нем пациенту. В настоящее время ведем поиск пациентов, нуждающихся в обеспечении данным препаратом, в том числе в других регионах страны», — заявили URA.RU в минздраве. Медикамент с торговым наименованием «Виондис 53» (иначе — «Голодирсен») власти приобретали для мужчины, который непрерывно принимал препарат. Запас лекарства имелся в достаточном количестве. Потребность исчезла, когда пациент 5 июня 2024 года скончался. Невостребованными остались 117 упаковок, поступивших в регион накануне. Теперь ведомство судится с поставщиком, московской компанией «Медицинские инновации и технологии» («МИТ»), пытаясь вернуть товар обратно. Процесс в первой инстанции минздрав проиграл, получив предписание заплатить 27 млн рублей, из которых 26 млн — сумма основного долга, оставшееся — начисленные пени. Власти подали апелляционную жалобу. Решение суда в законную силу, соответственно, не вступило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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