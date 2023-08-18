Швейцария перестанет помогать России бороться с раком

Крупнейшая швейцарская фармацевтическая компания Roche отозвала лицензию на препарат «Ритуксимаб». Он используется для лечения пациентов с хроническим лимфолейкозом (злокачественное заболевание крови). Такая информация следует из государственного реестра лекарственных средств.
«Компания Roche отозвала в России регистрационное удостоверение одной из форм „Мабтеры“ — оригинального препарата, который используют действующее вещество ритуксимаб для лечения неходжкинской лимфомы (рак лимфатической системы — прим. URA.RU)», — сообщает телеканал RTVI. С отменой регистрационного удостоверения лекарство будет также недоступно в Армении, Беларуси, Казахстане и Кыргызстане. «Эта форма препарата была зарегистрирована для терапии взрослых пациентов с хроническим лимфолейкозом», — отметили в компании Roche в России.
В прошлом году фармацевтическая компания из США Bristol-Myers Squibb решила остановить исследования противоопухолевого препарата Ниволумаб в России. При этом в России продолжаются онкологические исследования. В госкорпорации «Росатом» сообщали, что увеличат выпуск изотопов, из которых изготавливают лекарства для лечения рака.
Крупнейшая швейцарская фармацевтическая компания Roche отозвала лицензию на препарат «Ритуксимаб». Он используется для лечения пациентов с хроническим лимфолейкозом (злокачественное заболевание крови). Такая информация следует из государственного реестра лекарственных средств. «Компания Roche отозвала в России регистрационное удостоверение одной из форм „Мабтеры“ — оригинального препарата, который используют действующее вещество ритуксимаб для лечения неходжкинской лимфомы (рак лимфатической системы — прим. URA.RU)», — сообщает телеканал RTVI. С отменой регистрационного удостоверения лекарство будет также недоступно в Армении, Беларуси, Казахстане и Кыргызстане. «Эта форма препарата была зарегистрирована для терапии взрослых пациентов с хроническим лимфолейкозом», — отметили в компании Roche в России. В прошлом году фармацевтическая компания из США Bristol-Myers Squibb решила остановить исследования противоопухолевого препарата Ниволумаб в России. При этом в России продолжаются онкологические исследования. В госкорпорации «Росатом» сообщали, что увеличат выпуск изотопов, из которых изготавливают лекарства для лечения рака.