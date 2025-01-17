17 января 2025

ВСУ «намекнули» властям Украины, что конфликт нужно закончить в первой половине 2025 года

Депутат Рады Бурмич: в ВСУ хотят закончить конфликт из-за нехватки сил
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ВСУ призвали Раду закончить конфликт в первой половине 2025 года
ВСУ призвали Раду закончить конфликт в первой половине 2025 года Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные предположили перед парламентариями Верховной Рады, что конец вооруженного конфликта следует наступить в первой половине 2025 года из-за дефицита ресурсов. Об этом сообщил депутат Анатолий Бурмич.

«Вопрос о том, достаточно ли у нас ресурсов, я бы предпочел не обсуждать, но могу кратко прокомментировать ситуацию. Позавчера мы провели встречу с военными, которые собираются еженедельно у председателя Верховной Рады [Руслана Стефанчука]. Нам было указано, что желательно закончить [конфликт] в первой половине года. Причиной этого является нехватка ресурсов, вооружения, поддержки со стороны партнеров и тому подобное», — заявил он на YouTube-канале «Новости Live».

По словам депутата, Украине придется идти на компромиссы. «Необходимо реалистично оценивать ситуацию. Я уверен, что конфликт будет завершен, и будут найдены компромиссы», — заключил Бурмич.

В интервью американскому журналисту Лексу Фридману, которое состоялось 6 января, президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к решению конфликта в стране, при условии получения гарантий от НАТО для территорий, находящихся под контролем Киева. В Кремле указали на отсутствие предпосылок для возобновления переговоров по ситуации на Украине, передает «Царьград». Там подчеркнули, что гарантии безопасности для России являются критически важной составляющей любых потенциальных дискуссий по урегулированию украинского вопроса.

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Украинские военные предположили перед парламентариями Верховной Рады, что конец вооруженного конфликта следует наступить в первой половине 2025 года из-за дефицита ресурсов. Об этом сообщил депутат Анатолий Бурмич. «Вопрос о том, достаточно ли у нас ресурсов, я бы предпочел не обсуждать, но могу кратко прокомментировать ситуацию. Позавчера мы провели встречу с военными, которые собираются еженедельно у председателя Верховной Рады [Руслана Стефанчука]. Нам было указано, что желательно закончить [конфликт] в первой половине года. Причиной этого является нехватка ресурсов, вооружения, поддержки со стороны партнеров и тому подобное», — заявил он на YouTube-канале «Новости Live». По словам депутата, Украине придется идти на компромиссы. «Необходимо реалистично оценивать ситуацию. Я уверен, что конфликт будет завершен, и будут найдены компромиссы», — заключил Бурмич. В интервью американскому журналисту Лексу Фридману, которое состоялось 6 января, президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к решению конфликта в стране, при условии получения гарантий от НАТО для территорий, находящихся под контролем Киева. В Кремле указали на отсутствие предпосылок для возобновления переговоров по ситуации на Украине, передает «Царьград». Там подчеркнули, что гарантии безопасности для России являются критически важной составляющей любых потенциальных дискуссий по урегулированию украинского вопроса.
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