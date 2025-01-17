Клава Кока стала ведущей шоу двойников на федеральном канале. Фото

Клава Кока и Николай Басков ведут шоу «Один в один»

18 января 2025 в 03:06 Размер текста - 17 +

Клава Кока стала ведущей шоу на центральном канале Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Певица из Екатеринбурга Клава Кока (псевдоним Клавдии Высоковой) объявила о своем участии в качестве ведущей нового сезона музыкального шоу «Один в один» на телеканале «Россия 1». Вести проект с ней будет популярный артист Николай Басков. Об этом исполнительница сообщила в своем telegram-канале. Новость по теме Шоу «Один в один»: дата старта нового сезона, ведущие и жюри «Сегодня на „России 1“ возвращение легендарного шоу „Один в один“, где мы с Колей Басковым будем ведущими весь сезон! Для меня это большая честь и радость», — написала Кока. Артистка призвала поклонников смотреть эфир. Первый выпуск проекта вышел 17 января. Как сообщало URA.RU ранее, Клава Кока проводит отпуск на острове Маврикий в Восточной Африке. Она поделилась фотографиями в купальнике в соцсетях. Клава Кока ведет новый сезон шоу вместе с Николаем Басковым Фото из telegram-канала Клавы Коки. https://t.me/klavacoca/3925 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (псевдоним Клавдии Высоковой) объявила о своем участии в качестве ведущей нового сезона музыкального шоу «Один в один» на телеканале «Россия 1». Вести проект с ней будет популярный артист Николай Басков. Об этом исполнительница сообщила в своем telegram-канале. «Сегодня на „России 1“ возвращение легендарного шоу „Один в один“, где мы с Колей Басковым будем ведущими весь сезон! Для меня это большая честь и радость», — написала Кока. Артистка призвала поклонников смотреть эфир. Первый выпуск проекта вышел 17 января. Как сообщало URA.RU ранее, Клава Кока проводит отпуск на острове Маврикий в Восточной Африке. Она поделилась фотографиями в купальнике в соцсетях.