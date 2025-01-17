Певица из Екатеринбурга Клава Кока (псевдоним Клавдии Высоковой) объявила о своем участии в качестве ведущей нового сезона музыкального шоу «Один в один» на телеканале «Россия 1». Вести проект с ней будет популярный артист Николай Басков. Об этом исполнительница сообщила в своем telegram-канале.
«Сегодня на „России 1“ возвращение легендарного шоу „Один в один“, где мы с Колей Басковым будем ведущими весь сезон! Для меня это большая честь и радость», — написала Кока.
Артистка призвала поклонников смотреть эфир. Первый выпуск проекта вышел 17 января.
Как сообщало URA.RU ранее, Клава Кока проводит отпуск на острове Маврикий в Восточной Африке. Она поделилась фотографиями в купальнике в соцсетях.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!