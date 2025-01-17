17 января 2025

Клава Кока стала ведущей шоу двойников на федеральном канале. Фото

Клава Кока и Николай Басков ведут шоу «Один в один»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клава Кока стала ведущей шоу на центральном канале Фото:

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (псевдоним Клавдии Высоковой) объявила о своем участии в качестве ведущей нового сезона музыкального шоу «Один в один» на телеканале «Россия 1». Вести проект с ней будет популярный артист Николай Басков. Об этом исполнительница сообщила в своем telegram-канале.

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«Сегодня на „России 1“ возвращение легендарного шоу „Один в один“, где мы с Колей Басковым будем ведущими весь сезон! Для меня это большая честь и радость», — написала Кока.

Артистка призвала поклонников смотреть эфир. Первый выпуск проекта вышел 17 января.

Как сообщало URA.RU ранее, Клава Кока проводит отпуск на острове Маврикий в Восточной Африке. Она поделилась фотографиями в купальнике в соцсетях.

Клава Кока ведет новый сезон шоу вместе с Николаем Басковым
Клава Кока ведет новый сезон шоу вместе с Николаем Басковым

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Певица из Екатеринбурга Клава Кока (псевдоним Клавдии Высоковой) объявила о своем участии в качестве ведущей нового сезона музыкального шоу «Один в один» на телеканале «Россия 1». Вести проект с ней будет популярный артист Николай Басков. Об этом исполнительница сообщила в своем telegram-канале. «Сегодня на „России 1“ возвращение легендарного шоу „Один в один“, где мы с Колей Басковым будем ведущими весь сезон! Для меня это большая честь и радость», — написала Кока. Артистка призвала поклонников смотреть эфир. Первый выпуск проекта вышел 17 января. Как сообщало URA.RU ранее, Клава Кока проводит отпуск на острове Маврикий в Восточной Африке. Она поделилась фотографиями в купальнике в соцсетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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