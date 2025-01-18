Полиция расследует убийство русской эскортницы в Сальвадоре

В Сальвадоре полиция расследует убийство 29-летней русской эскортницы Елены Новоселовой. Так, 17 января она была доставлена в больницу с огнестрельными ранениями, а позже скончалась. Об этом сообщили в сальвадорской полиции.
«Эксперты судебной медицины установили, что пороховые следы на руках отсутствуют, что исключает возможность того, что жертва держала оружие, которое использовали при нападении», — говорится в сообщении полиции в соцсети Х. Дело Новоселовой классифицируется как убийство.
Ранее в полиции сообщили, что вечером 17 января им поступил экстренный вызов. На место происшествия были немедленно направлены полицейские, которые по прибытии обнаружили Новоселову с огнестрельными ранениями. Жертва была срочно доставлена в больницу, однако умерла в тот же день. В рамках расследования полиция выяснила, что погибшая была известна в интернете под псевдонимом «Лолита ла Русита» и предлагала услуги интимного характера. На данный момент известно, что по делу о убийстве арестован один человек — Эрвин Лагос Андраде — его считают сутенером девушки.
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