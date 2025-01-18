Священник объяснил, как исцелиться в ночь на Крещение

Святая вода дается людям как средство борьбы против зла, дьявола, страстей и болезней. Она исцеляет душу и тело, поэтому важно окунуться в прорубь в Крещенскую ночь 19 января. Об этом рассказал настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете, протоиерей Константин Харитонов.
«Кто с верой испивает ее [святую воду], омывается в ней, окунается, если позволяет здоровье, может получить исцеление и души, и тела. Самое главное — это исцеление души, потому что не всегда полезно, чтобы тело было здоровым», — заявил Харитонов для «Подмосковье сегодня». Он отметил, что тело человека часто подвергается болезням, что способствует смирению души и помогает избегать грехов.
Отец Константин объяснил, что основной смысл Крещения заключается в Богоявлении — проявлении Святой Троицы: Отца, Сына и Святого Духа. По его словам, этот день напоминает о крещении каждого из людей во имя Святой Троицы, о духовном рождении от Бога и о том, что каждый человек становится его усыновленным ребенком.
Протоиерей Константин Харитонов также отметил, что грехи не «смываются» крещенской водой, они омывается святынями, которые даны церкви. Однако святая вода способствует исцелению души и тела в зависимости от веры самого человека. Поэтому погружение в нее должно происходить с благоговением, без алкоголя, не как обычное купание, а с молитвой и верой, подчеркнул священнослужитель.
Ранее сообщалось, что в Крещенский сочельник нельзя нарушать пост, он продолжается до появления на небе первой звезды, и не следует ругаться, потому что накануне Крещения подобное считается тяжелым грехом. Также нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, гадать, устраивать праздники и выносить мусор после захода солнца. Более подробно о том, что запрещено в Крещенский сочельник — в материале URA.RU.
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