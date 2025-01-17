Крещенский пост 18 января: что можно и нельзя есть

Крещение — одним из самых значимых церковных праздников в православии. Вечер 18 января называется Сочельником, и в это время нужно соблюдать пост. 19 января празднуется с размахом и большим застольем. Что можно и нельзя есть в Крещенский сочельник, как правильно поститься и для чего пить освященную воду — в материале URA.RU.
Крещенский пост 18 января
Во время Крещенского поста верующие придерживаются особенно строгой диеты, исключая из рациона даже рыбу. В этот период традиционным блюдом является сочиво, которое часто готовят в горшочках или тыкве. Блюдо составляют из пшеничной каши с добавлением сухофруктов, орехов и меда. Постные ограничения сохраняются до окончания утренней службы 19 января.
Однако нужно учитывать индивидуальные особенности каждого человека во время поста. Например, голодание накануне праздника неприемлемо для пожилых людей, детей, беременных женщин или тех, кто по состоянию здоровья не может обойтись без определенных продуктов. Полезными перекусами в течение дня могут стать орехи, сухофрукты, свежие салаты, натуральные соки и цельнозерновой хлеб.
Почему важно поститься 18 января
Пост перед Крещением имеет важное значение и не является просто диетой. Ограничение в пище следует рассматривать, как метод защиты от искушений и формирования духовной устойчивости. В этот период особое внимание уделяется состоянию души, люди молятся Высшим силам и стремятся избавиться от мирских слабостей. Пост не ограничивается только питанием: в этот день следует избегать плохих привычек, не посещать развлекательные мероприятия и избегать конфликтов.
Что нельзя есть 18 января
В этот день важно воздерживаться от следующих продуктов питания:
- мяса млекопитающих и птиц;
- яиц;
- молока;
- кисло-молочных продуктов;
- сливочного масла;
- сыров;
- колбас и копченостей;
- мясных консервов;
- рыбы и морепродуктов.
Что можно есть в Крещенский Сочельник
Перед Крещением возможен один прием пищи в день, на который разрешается только постная пища. Однако можно готовить горячие постные блюда, в том числе с использованием растительного масла. Такие блюда могут включать вареные, запеченные или тушеные злаки, бобовые и грибы. Возможно добавление небольшого количества растительного масла к горячим блюдам, например, при заправке овощных салатов.
Основные блюда Сочельника:
Кутья — вареная пшеница или рис, заправленные медом, изюмом, орехами и маком. Является символом богатства и изобилия.
Взвар — компот, который готовят с медом и изюмом. Напиток символизирует начало новой жизни и обновление.
Что готовить к праздничному столу 19 января
С 19 января снимаются все пищевые ограничения, и теперь можно употреблять любые продукты, но важно контролировать объем потребляемой пищи, чтобы избежать переедания. Традиционно на праздничный стол подают нечетное количество блюд: 7, 9 или 12.
Освящение воды
Согласно традиции, в день Крещения Господня не принято садиться за стол до того, как будет освящена крещенская вода. Эта вода, которую освящают во время Богоявления, также называется Великой или годовой. Ей приписывают целебные свойства, способность исцелять болезни и оберегать от различных бед. Рекомендуется употреблять такую воду натощак и использовать для очищения лица.
Завтрак
Завтрак начинается с того, что употребляют святую воду и особые печенья, выполненные в форме креста. Удача в приготовлении этих изделий сулит благополучие, в то время как их несовершенства могут предвещать будущие трудности. Отбракованные печенья не следует выбрасывать. Рекомендуется измельчить их и использовать как корм для птиц или других животных.
Праздничный ужин
Вечером 19 января принято собираться за столом всей семьей. Стол покрывают белой скатертью и ставят свечи. В этот день готовят борщ, вареники с сюрпризом, голубцы, рыбные блюда, любую выпечку.
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