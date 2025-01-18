Россия резко отказывается от вина из Европы

Импорт вина из стран Евросоюза в Россию сократился в два раза, достигнув отметки 47,6 миллиона евро в годовом выражении. Об этом сообщает Евростат, статистическая служба Европейского союза, отвечающая за сбор данных.
«По итогам ноября Россия вдвое сократила импорт вина из Евросоюза — до 47,6 миллиона евро в годовом выражении», — передает РИА Новости данные Евростата. Там добавили, что с мая прошлого года Италия удерживает лидирующие позиции в числе поставщиков вина на российский рынок, занимая 35% от общего объема импорта.
Латвия расположилась на втором месте с долей в 30%, за ней следует Польша с 13%. Четвертую позицию разделили Португалия и Литва, каждая из которых имеет по шесть процентов. Замыкает пятерку лидеров Германия с пятью процентами поставок. В сравнении с осенью 2023 года среди крупнейших торговых партнеров России в Европе наибольшее сокращение экспорта вина показала Литва, уменьшив его в шесть раз. В то же время, некоторые страны сумели значительно увеличить свои поставки, например, Португалия увеличила их втрое.
Сокращение импорта вина из Евросоюза в Россию происходит на фоне повышения импортных тарифов и изменения курса валют, что, как ожидается, приведет к росту цен на импортные вина в России на 10-15% в ближайшие месяцы. Повышение пошлин было анонсировано еще в 2023 году, когда ставка увеличилась с 12,5% до 25%, что сделало вина из Евросоюза менее доступными для российских потребителей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.