После вспышки гепатита на Камчатке завели уголовное дело

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По результатам проверки на Камчатке возбудили уголовное дело
По результатам проверки на Камчатке возбудили уголовное дело Фото:

В Камчатском крае из-за вспышки острых форм вирусного гепатита В и С в онкологическом диспансере возбуждено уголовное дело по статье о халатности. В результате произошедшего вирусом заразились женщина и несколько других лиц. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

«По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело о халатности», — говорится в telegram-канале прокуратуры. Отмечается, прокуратура будет осуществлять контроль за ходом расследования данного дела.

На Камчатке в онкологическом диспансере были зарегистрированы 36 случаев заражения острыми формами гепатита В и С среди пациентов учреждения. Руководитель Минздрава Камчатского края Александр Гашков сообщил, что на данный момент в больнице проводятся обследования. Некоторые пациенты уже получили необходимую терапию. 

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В Камчатском крае из-за вспышки острых форм вирусного гепатита В и С в онкологическом диспансере возбуждено уголовное дело по статье о халатности. В результате произошедшего вирусом заразились женщина и несколько других лиц. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.  «По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело о халатности», — говорится в telegram-канале прокуратуры. Отмечается, прокуратура будет осуществлять контроль за ходом расследования данного дела. На Камчатке в онкологическом диспансере были зарегистрированы 36 случаев заражения острыми формами гепатита В и С среди пациентов учреждения. Руководитель Минздрава Камчатского края Александр Гашков сообщил, что на данный момент в больнице проводятся обследования. Некоторые пациенты уже получили необходимую терапию. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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