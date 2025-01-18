После вспышки гепатита на Камчатке завели уголовное дело

В Камчатском крае из-за вспышки острых форм вирусного гепатита В и С в онкологическом диспансере возбуждено уголовное дело по статье о халатности. В результате произошедшего вирусом заразились женщина и несколько других лиц. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
«По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело о халатности», — говорится в telegram-канале прокуратуры. Отмечается, прокуратура будет осуществлять контроль за ходом расследования данного дела.
На Камчатке в онкологическом диспансере были зарегистрированы 36 случаев заражения острыми формами гепатита В и С среди пациентов учреждения. Руководитель Минздрава Камчатского края Александр Гашков сообщил, что на данный момент в больнице проводятся обследования. Некоторые пациенты уже получили необходимую терапию.
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