Вырос ущерб агропромышленному комплексу Курской области из-за вторжения ВСУ

Предварительная оценка ущерба, нанесенного агропромышленному комплексу (АПК) Курской области в результате вторжения ВСУ, составляет 110 миллиардов рублей. Об этом сообщил врио заместителя губернатора Курской области Сергей Стародубцев.
«Мы продолжаем учет ущерба, который пока имеет заявительный характер. После разминирования территорий и проведения необходимых оценок мы сможем точнее определить масштабы потерь. На текущий момент подтверждена сумма в 110 миллиардов рублей, но ожидается, что эта цифра может возрасти», — подчеркнул Стародубцев ТАСС.
Ранее отмечалось, что в результате атак пострадали 94 предприятия в восьми приграничных районах области, а ущерб был предварительно оценен в 85 миллиардов рублей. Ситуация продолжает развиваться, и по мере детального осмотра и оценки повреждений специалистами, сумма ущерба может увеличиваться.
В планах властей региона — определение конкретных инструментов для возмещения потерь аграриям. Это будет зависеть от окончательной оценки ущерба и доступности ресурсов для реализации таких мер, сказал Стародубцев.
ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. В регионе действует режим ЧС. Федеральный Минсельхоз пообещал помочь аграрием.
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