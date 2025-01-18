Вырос ущерб агропромышленному комплексу Курской области из-за вторжения ВСУ

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Ущерб АПК оценивается в 110 млрд рублей, цифра будет расти
Ущерб АПК оценивается в 110 млрд рублей, цифра будет расти Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Предварительная оценка ущерба, нанесенного агропромышленному комплексу (АПК) Курской области в результате вторжения ВСУ, составляет 110 миллиардов рублей. Об этом сообщил врио заместителя губернатора Курской области Сергей Стародубцев.

«Мы продолжаем учет ущерба, который пока имеет заявительный характер. После разминирования территорий и проведения необходимых оценок мы сможем точнее определить масштабы потерь. На текущий момент подтверждена сумма в 110 миллиардов рублей, но ожидается, что эта цифра может возрасти», — подчеркнул Стародубцев ТАСС.

Ранее отмечалось, что в результате атак пострадали 94 предприятия в восьми приграничных районах области, а ущерб был предварительно оценен в 85 миллиардов рублей. Ситуация продолжает развиваться, и по мере детального осмотра и оценки повреждений специалистами, сумма ущерба может увеличиваться.

В планах властей региона — определение конкретных инструментов для возмещения потерь аграриям. Это будет зависеть от окончательной оценки ущерба и доступности ресурсов для реализации таких мер, сказал Стародубцев. 

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. В регионе действует режим ЧС. Федеральный Минсельхоз пообещал помочь аграрием.

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Предварительная оценка ущерба, нанесенного агропромышленному комплексу (АПК) Курской области в результате вторжения ВСУ, составляет 110 миллиардов рублей. Об этом сообщил врио заместителя губернатора Курской области Сергей Стародубцев. «Мы продолжаем учет ущерба, который пока имеет заявительный характер. После разминирования территорий и проведения необходимых оценок мы сможем точнее определить масштабы потерь. На текущий момент подтверждена сумма в 110 миллиардов рублей, но ожидается, что эта цифра может возрасти», — подчеркнул Стародубцев ТАСС. Ранее отмечалось, что в результате атак пострадали 94 предприятия в восьми приграничных районах области, а ущерб был предварительно оценен в 85 миллиардов рублей. Ситуация продолжает развиваться, и по мере детального осмотра и оценки повреждений специалистами, сумма ущерба может увеличиваться. В планах властей региона — определение конкретных инструментов для возмещения потерь аграриям. Это будет зависеть от окончательной оценки ущерба и доступности ресурсов для реализации таких мер, сказал Стародубцев.  ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. В регионе действует режим ЧС. Федеральный Минсельхоз пообещал помочь аграрием.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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