Полпред Жога приехал к детям в день своего 50-летия. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит полпреда РФ в УрФО Артема Жоги в школу № 23. Екатеринбург , жога артем
Артем Жога работает на Урале с начала октября Фото:

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, которому 18 января исполняется 50 лет, приехал к юным свердловчанам — в Центр социальной помощи семье и детям «Росинка» (Первоуральск). Об этом сообщает пресс-служба окружных властей в своем telegram-канале.

«Девчонки готовят? Или мальчишки тоже участвуют?» — живо поинтересовался Жога, увидев кухню. «Мы обычно всей группой вместе готовим», — ответила ему девочка.

По данным URA.RU, каких-то масштабных празднований Жога не планирует, юбилей он отметит по-скромному. Возможно, даже не выезжая за пределы своей резиденции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, которому 18 января исполняется 50 лет, приехал к юным свердловчанам — в Центр социальной помощи семье и детям «Росинка» (Первоуральск). Об этом сообщает пресс-служба окружных властей в своем telegram-канале. «Девчонки готовят? Или мальчишки тоже участвуют?» — живо поинтересовался Жога, увидев кухню. «Мы обычно всей группой вместе готовим», — ответила ему девочка. По данным URA.RU, каких-то масштабных празднований Жога не планирует, юбилей он отметит по-скромному. Возможно, даже не выезжая за пределы своей резиденции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...