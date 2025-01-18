Полпред Жога приехал к детям в день своего 50-летия. Видео

18 января 2025 в 11:45 Размер текста - 17 +

Артем Жога работает на Урале с начала октября Фото: Илья Московец © URA.RU Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, которому 18 января исполняется 50 лет, приехал к юным свердловчанам — в Центр социальной помощи семье и детям «Росинка» (Первоуральск). Об этом сообщает пресс-служба окружных властей в своем telegram-канале. «Девчонки готовят? Или мальчишки тоже участвуют?» — живо поинтересовался Жога, увидев кухню. «Мы обычно всей группой вместе готовим», — ответила ему девочка. По данным URA.RU, каких-то масштабных празднований Жога не планирует, юбилей он отметит по-скромному. Возможно, даже не выезжая за пределы своей резиденции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, которому 18 января исполняется 50 лет, приехал к юным свердловчанам — в Центр социальной помощи семье и детям «Росинка» (Первоуральск). Об этом сообщает пресс-служба окружных властей в своем telegram-канале. «Девчонки готовят? Или мальчишки тоже участвуют?» — живо поинтересовался Жога, увидев кухню. «Мы обычно всей группой вместе готовим», — ответила ему девочка. По данным URA.RU, каких-то масштабных празднований Жога не планирует, юбилей он отметит по-скромному. Возможно, даже не выезжая за пределы своей резиденции.