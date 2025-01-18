Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, которому 18 января исполняется 50 лет, приехал к юным свердловчанам — в Центр социальной помощи семье и детям «Росинка» (Первоуральск). Об этом сообщает пресс-служба окружных властей в своем telegram-канале.
«Девчонки готовят? Или мальчишки тоже участвуют?» — живо поинтересовался Жога, увидев кухню. «Мы обычно всей группой вместе готовим», — ответила ему девочка.
По данным URA.RU, каких-то масштабных празднований Жога не планирует, юбилей он отметит по-скромному. Возможно, даже не выезжая за пределы своей резиденции.
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