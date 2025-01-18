Блогеру, бросившему младенца в сугроб, грозит новое дело

В Московский Никулинский направлен протокол против блогера Сергея Косенко. Ранее его заочно арестовали после того, как он бросил своего маленького ребенка в сугроб. На этот раз обвинения касаются пропаганды наркотиков в интернете. Об этом сообщил источник РИА Новостей в суде.
«Административный протокол в отношении Косенко С.С. зарегистрирован 17 января, дата его рассмотрения в настоящий момент не назначена», — передает источник РИА Новости. Там отметили, что блогера обвиняют в распространении пропаганды наркотиков через интернет, за что может быть назначен штраф в размере от пяти до тридцати тысяч рублей.
Ранее Московский городской суд вынес решение о заочном аресте Косенко, обвиняемого в том, что он бросил ребенка в сугроб во время съемки видео. В отношении блогера было возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Согласно материалам следствия, Косенко выпустил ребенка из рук, направив его вверх и от себя, что привело к последующему падению малыша с высоты. Блогер снял падение ребенка на видео ради контента в социальных сетях.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.