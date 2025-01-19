Вопрос выгоды: почему Алла Пугачева отказалась от православной веры

Российская артистка Алла Пугачева никогда не скрывала, что является православной христианкой и часто поздравляла поклонников с праздниками. Сейчас звезда за границей и, вероятно, поздравлений с Крещением россияне от нее не дождутся. Есть и еще одна причина: смена религии звезды. URA.RU рассказывает, зачем в один период звезда советской эстрады отказалась от православия.
Пугачева — одна из тех артисток, которая открыто демонстрировала поклонникам, что придерживается православия. Она венчалась в Иерусалиме с бывшим супругом Филиппом Киркоровым. А в 2017 году после шести лет официального брака с Максимом Галкиным (признан Минюстом иноагентом), скрепила их союз на небесах. В интервью порталу Life артист рассказывал, что это случилось после того, как он принял православие и отмечал, что церковь не запрещает повторное венчание.
Кроме того, двойняшки пары Лиза и Гарри в 2013 году были крещены в семейном подмосковном замке в деревне Грязь, сообщала «КП». А еще Алла Борисовна опекала в Курганской области Чимеевский монастырь, в который ездили журналисты URA.RU. И если об этих фактах знают только преданные поклонники Пугачевой, то широкой общественности, конечно же, известно о проекте «Рождественские встречи». Участвовать в них было почетным для артистов.
Но все это не остановило звезду от отказа от православной веры. Выяснилось, что когда Алла Пугачева получала гражданство Израиля в зрелом возрасте, она признала иудаизм, пишет МК. Тогда юмористка Елена Воробей рекомендовала коллеге проводить в Израиле «Ханукальные встречи» вместо «Рождественских встреч». В итоге паспорт Пугачева получила, а заодно и порцию проблем. Израильский канал 13tv сообщал, что звездных супругов могут лишить гражданства Израиля. Причина — венчание пары и тот факт, что Галкин принял христианство ради жены. «В статьях Закона о возвращении сказано, кто такой еврей: тот, кто родился от еврейской матери и не обратился в христианство», — говорил экс-глава консульского отдела «Натив» (организации, занимающейся репатриацией евреев в Израиль из других стран) Ханан Ахитов.
В свою очередь в России на это отреагировал главный раввин России по версии Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России (КЕРООР) Адольф Шаевич. В разговоре с РИА Новости он заявил, что «крещеный еврей может поменять веру на иудаизм для получения или сохранения гражданства Израиля, но это долгий и сложный процесс». Раввин подчеркнул, что благодаря известности звездной пары, у них могли быть другие условия.
Однако в Израиле супруги не осели. У пары есть апартаменты на Кипре, где они и живут. На острове большинство греков-киприотов придерживаются христианства, поэтому и смена религии (если она уже не состоялась) — вопрос для Пугачевой несложный. Более того, это не будет караться лишением еврейского гражданства. По закону оно может быть отозвано только на основании сокрытия факта перехода в другую религию при процедуре репатриации, так как для евреев вопрос вероисповедания имеет огромное значение, сообщает Еврейское агентство репатриации.
*Максим Галкин признан в России иноагентом
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