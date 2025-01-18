Недвижимость Моргенштерна* предложили отдать участникам СВО

Арестованная недвижимость российского рэпера Алишера Моргенштерна (признан Минюстом РФ иноагентом) должна быть передана участникам спецоперации на Украине. Такое мнение выразил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
«Пусть забирают имущество и раздают нашим ребятам, участникам СВО», — заявил Бородин в разговоре с aif.ru. По его мнению, также возможен вариант продажи недвижимости Моргенштерна, после чего деньги могут быть использованы для покупки квартир участникам СВО.
Бородин также отметил, что у Моргенштерна была возможность избежать проблем, если бы он изменил свою позицию. «Мы предлагали ему изменить позицию, но, к сожалению, никакого результата», — заключил эксперт.
Ранее московский суд наложил арест на недвижимость российского рэпера Алишера Моргенштерна. Согласно решению суда, артисту запрещено совершать любые юридические действия с его земельным участком и жилым домом, находящимися в Подмосковье, а также с нежилым зданием и тремя нежилыми помещениями.
При этом адвокат Моргенштерна Сергей Жорин в беседе с URA.RU заявил, что в связи с арестом имущества в России у рэпера не следует делать поспешных выводов. По словам юриста, на данный момент у защиты отсутствуют любые официальные документы по данному делу. Жорин особо акцентировал внимание на необычности ситуации: информацию о деятельности артиста, который уже длительное время не проживает в России, они получают в первую очередь из материалов журналистов.
Сам Моргенштерн в настоящее время проходит курс лечения в израильском центре реабилитации для людей, страдающих от алкогольной и наркотической зависимости. Музыкант по собственной инициативе решил обратиться за профессиональной помощью.
*Рэпер Алишер Моргенштерн признан Минюстом РФ иноагентом
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