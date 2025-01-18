Недвижимость Моргенштерна* предложили отдать участникам СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд в Москве наложил арест на имущество российского рэпера Алишера Моргенштерна*
Суд в Москве наложил арест на имущество российского рэпера Алишера Моргенштерна* Фото:

Арестованная недвижимость российского рэпера Алишера Моргенштерна (признан Минюстом РФ иноагентом) должна быть передана участникам спецоперации на Украине. Такое мнение выразил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

«Пусть забирают имущество и раздают нашим ребятам, участникам СВО», — заявил Бородин в разговоре с aif.ru. По его мнению, также возможен вариант продажи недвижимости Моргенштерна, после чего деньги могут быть использованы для покупки квартир участникам СВО.

Бородин также отметил, что у Моргенштерна была возможность избежать проблем, если бы он изменил свою позицию. «Мы предлагали ему изменить позицию, но, к сожалению, никакого результата», — заключил эксперт.

Ранее московский суд наложил арест на недвижимость российского рэпера Алишера Моргенштерна. Согласно решению суда, артисту запрещено совершать любые юридические действия с его земельным участком и жилым домом, находящимися в Подмосковье, а также с нежилым зданием и тремя нежилыми помещениями.

При этом адвокат Моргенштерна Сергей Жорин в беседе с URA.RU заявил, что в связи с арестом имущества в России у рэпера не следует делать поспешных выводов. По словам юриста, на данный момент у защиты отсутствуют любые официальные документы по данному делу. Жорин особо акцентировал внимание на необычности ситуации: информацию о деятельности артиста, который уже длительное время не проживает в России, они получают в первую очередь из материалов журналистов.

Сам Моргенштерн в настоящее время проходит курс лечения в израильском центре реабилитации для людей, страдающих от алкогольной и наркотической зависимости. Музыкант по собственной инициативе решил обратиться за профессиональной помощью.

*Рэпер Алишер Моргенштерн признан Минюстом РФ иноагентом

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Арестованная недвижимость российского рэпера Алишера Моргенштерна (признан Минюстом РФ иноагентом) должна быть передана участникам спецоперации на Украине. Такое мнение выразил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. «Пусть забирают имущество и раздают нашим ребятам, участникам СВО», — заявил Бородин в разговоре с aif.ru. По его мнению, также возможен вариант продажи недвижимости Моргенштерна, после чего деньги могут быть использованы для покупки квартир участникам СВО. Бородин также отметил, что у Моргенштерна была возможность избежать проблем, если бы он изменил свою позицию. «Мы предлагали ему изменить позицию, но, к сожалению, никакого результата», — заключил эксперт. Ранее московский суд наложил арест на недвижимость российского рэпера Алишера Моргенштерна. Согласно решению суда, артисту запрещено совершать любые юридические действия с его земельным участком и жилым домом, находящимися в Подмосковье, а также с нежилым зданием и тремя нежилыми помещениями. При этом адвокат Моргенштерна Сергей Жорин в беседе с URA.RU заявил, что в связи с арестом имущества в России у рэпера не следует делать поспешных выводов. По словам юриста, на данный момент у защиты отсутствуют любые официальные документы по данному делу. Жорин особо акцентировал внимание на необычности ситуации: информацию о деятельности артиста, который уже длительное время не проживает в России, они получают в первую очередь из материалов журналистов. Сам Моргенштерн в настоящее время проходит курс лечения в израильском центре реабилитации для людей, страдающих от алкогольной и наркотической зависимости. Музыкант по собственной инициативе решил обратиться за профессиональной помощью. *Рэпер Алишер Моргенштерн признан Минюстом РФ иноагентом
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...