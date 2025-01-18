Адвокат Жорин прояснил ситуацию с арестом имущества Моргенштерна*

© Служба новостей «URA.RU»
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Имущество Моргенштерна арестовали
Имущество Моргенштерна арестовали Фото:

По делу об аресте в России имущества артиста Алишера Моргенштерна (признан иноагентом Минюстом РФ) не стоит делать поспешных выводов. Об этом в разговоре с URA.RU высказался адвокат артиста Сергей Жорин. Правозащитник отметил, что в настоящий момент у них нет на руках никаких официальных документов.

«Мы информацию об аресте имущества Моргенштерна узнали из средств массовой информации, несмотря на то, что буквально позавчера присутствовали в Следственном комитете, где расследуется уголовное дело о неисполнении обязанностей иностранного агента, и там ознакомились с постановлением о привлечении артиста в качестве обвиняемого. Но следователь не посчитал нужным нам сообщить о том, что направлен материал в суд об аресте имущества. Предполагаю, что решение об аресте вынес суд по ходатайству следователя СК, в производстве которого находится это уголовное дело. Но это я делаю предположения, основываясь на публикациях в СМИ.

В первый рабочий день, в понедельник мы отправимся в суд, чтобы официально ознакомиться с постановлением о наложении ареста и материалами, которые были предоставлены суду в обосновании этого действия. После этого уже сможем что-то сказать, исходя из фактов, которые у нас будут на руках. Действительно ли наложен арест, на какое имущество, на каком основании и т.д.», — пояснил Сергей Жорин.

Адвокат особенно подчеркнул странность происходящего: все новости об артисте, который уже продолжительное время не проживает в России, они узнают первым делом из публикаций журналистов. «Мягко говоря, неприятно, что все эти новости, начиная с включения Моргенштерна в реестр иностранных агентов, возбуждения уголовного дела и подобное — мы узнаем из СМИ, а не исходя из официальных уведомлений от компетентных органов. Видимо, это сегодняшняя реальность», — резюмировал правозащитник.

Сам Моргенштерн сейчас находится в израильском Центре реабилитации алкоголизма и наркомании в городе Ришон-ле-Цион, куда он добровольно отправился, чтобы избавиться от зависимостей. Все свои проблемы с законом в России, он решает с помощью представителей. При этом артист неоднократно заявлял, что хотел бы вернуться на Родину.

(*Алишер Моргенштерн признан Минюстом иноагетом)

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По делу об аресте в России имущества артиста Алишера Моргенштерна (признан иноагентом Минюстом РФ) не стоит делать поспешных выводов. Об этом в разговоре с URA.RU высказался адвокат артиста Сергей Жорин. Правозащитник отметил, что в настоящий момент у них нет на руках никаких официальных документов. «Мы информацию об аресте имущества Моргенштерна узнали из средств массовой информации, несмотря на то, что буквально позавчера присутствовали в Следственном комитете, где расследуется уголовное дело о неисполнении обязанностей иностранного агента, и там ознакомились с постановлением о привлечении артиста в качестве обвиняемого. Но следователь не посчитал нужным нам сообщить о том, что направлен материал в суд об аресте имущества. Предполагаю, что решение об аресте вынес суд по ходатайству следователя СК, в производстве которого находится это уголовное дело. Но это я делаю предположения, основываясь на публикациях в СМИ. В первый рабочий день, в понедельник мы отправимся в суд, чтобы официально ознакомиться с постановлением о наложении ареста и материалами, которые были предоставлены суду в обосновании этого действия. После этого уже сможем что-то сказать, исходя из фактов, которые у нас будут на руках. Действительно ли наложен арест, на какое имущество, на каком основании и т.д.», — пояснил Сергей Жорин. Адвокат особенно подчеркнул странность происходящего: все новости об артисте, который уже продолжительное время не проживает в России, они узнают первым делом из публикаций журналистов. «Мягко говоря, неприятно, что все эти новости, начиная с включения Моргенштерна в реестр иностранных агентов, возбуждения уголовного дела и подобное — мы узнаем из СМИ, а не исходя из официальных уведомлений от компетентных органов. Видимо, это сегодняшняя реальность», — резюмировал правозащитник. Сам Моргенштерн сейчас находится в израильском Центре реабилитации алкоголизма и наркомании в городе Ришон-ле-Цион, куда он добровольно отправился, чтобы избавиться от зависимостей. Все свои проблемы с законом в России, он решает с помощью представителей. При этом артист неоднократно заявлял, что хотел бы вернуться на Родину. (*Алишер Моргенштерн признан Минюстом иноагетом)
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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