Суд арестовал имущество Моргенштерна*, который лег в рехаб

Суд в Москве наложил арест на имущество российского рэпера Алишера Моргенштерна (признан иноагентом в РФ). Об этом сообщили в московской прокуратуре. На данный момент артист находится в рехабе (реабилитационном центре для зависимых — прим. URA.RU).
«С учетом позиции Савеловской межрайонной прокуратуры наложен арест на имущество иноагента Алишера Моргенштерна», — говорится в сообщении.
Так, судебным постановлением рэперу запрещены все юридические операции с земельным участком и жилым домом, расположенными в Истринском районе Московской области, а также с нежилым зданием и тремя нежилыми помещениями. При этом на Моргенштерна возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).
В рехаб рэпер отправился, чтобы побороть зависимость. Во время перелета в Россию Моргенштерн признался, что выпил последний бокал алкоголя. Также он отметил, что его telegram-канал будет вестись как «дневник пациента», передает Pravda.Ru.
*Алишер Моргенштерн признан иноагентом в РФ
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