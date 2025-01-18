Суд арестовал имущество Моргенштерна*, который лег в рехаб

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Иноагент Моргенштерн не сможет проводить юридические операции со своей недвижимостью в Московской области
Иноагент Моргенштерн не сможет проводить юридические операции со своей недвижимостью в Московской области Фото:

Суд в Москве наложил арест на имущество российского рэпера Алишера Моргенштерна (признан иноагентом в РФ). Об этом сообщили в московской прокуратуре. На данный момент артист находится в рехабе (реабилитационном центре для зависимых — прим. URA.RU). 

«С учетом позиции Савеловской межрайонной прокуратуры наложен арест на имущество иноагента Алишера Моргенштерна», — говорится в сообщении

Так, судебным постановлением рэперу запрещены все юридические операции с земельным участком и жилым домом, расположенными в Истринском районе Московской области, а также с нежилым зданием и тремя нежилыми помещениями. При этом на Моргенштерна возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). 

В рехаб рэпер отправился, чтобы побороть зависимость. Во время перелета в Россию Моргенштерн признался, что выпил последний бокал алкоголя. Также он отметил, что его telegram-канал будет вестись как «дневник пациента», передает Pravda.Ru. 

*Алишер Моргенштерн признан иноагентом в РФ

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Суд в Москве наложил арест на имущество российского рэпера Алишера Моргенштерна (признан иноагентом в РФ). Об этом сообщили в московской прокуратуре. На данный момент артист находится в рехабе (реабилитационном центре для зависимых — прим. URA.RU).  «С учетом позиции Савеловской межрайонной прокуратуры наложен арест на имущество иноагента Алишера Моргенштерна», — говорится в сообщении.  Так, судебным постановлением рэперу запрещены все юридические операции с земельным участком и жилым домом, расположенными в Истринском районе Московской области, а также с нежилым зданием и тремя нежилыми помещениями. При этом на Моргенштерна возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).  В рехаб рэпер отправился, чтобы побороть зависимость. Во время перелета в Россию Моргенштерн признался, что выпил последний бокал алкоголя. Также он отметил, что его telegram-канал будет вестись как «дневник пациента», передает Pravda.Ru.  *Алишер Моргенштерн признан иноагентом в РФ
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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