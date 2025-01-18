Эрдоган: Сирию планировали разорвать на три части

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В Сирии сменилось правительство в рамках вооруженного восстания
В Сирии сменилось правительство в рамках вооруженного восстания Фото:
новость из сюжета
Война в Сирии

Сирию собирались разделить на три части, но этим планам не суждено было сбыться. С таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Был предотвращен план по разделению Сирии на три части», — сказал турецкий лидер. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Эрдогана, Сирия понесла убытки на сумму свыше 500 млрд долларов в ходе прошедших боевых действий. Президент Турции ранее пригрозил «сносом голов» террористическим группировкам в Сирии, пишет RT. Новое сирийское правительство уже согласилось на размещение миротворцев ООН на Голанских высотах, передает «Национальная служба новостей». При этом страна не собирается портить отношения с РФ.

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Сирию собирались разделить на три части, но этим планам не суждено было сбыться. С таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Был предотвращен план по разделению Сирии на три части», — сказал турецкий лидер. Его слова приводит РИА Новости. По словам Эрдогана, Сирия понесла убытки на сумму свыше 500 млрд долларов в ходе прошедших боевых действий. Президент Турции ранее пригрозил «сносом голов» террористическим группировкам в Сирии, пишет RT. Новое сирийское правительство уже согласилось на размещение миротворцев ООН на Голанских высотах, передает «Национальная служба новостей». При этом страна не собирается портить отношения с РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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