Эрдоган: Сирию планировали разорвать на три части

Сирию собирались разделить на три части, но этим планам не суждено было сбыться. С таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Был предотвращен план по разделению Сирии на три части», — сказал турецкий лидер. Его слова приводит РИА Новости.
По словам Эрдогана, Сирия понесла убытки на сумму свыше 500 млрд долларов в ходе прошедших боевых действий. Президент Турции ранее пригрозил «сносом голов» террористическим группировкам в Сирии, пишет RT. Новое сирийское правительство уже согласилось на размещение миротворцев ООН на Голанских высотах, передает «Национальная служба новостей». При этом страна не собирается портить отношения с РФ.
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