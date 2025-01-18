Тысячи американцев протестуют против Трампа

Тысячи протестующих вышли на митинг против политик избранного президента США Дональда Трампа. Мероприятие пока проходит мирно, сотрудники полиции не вмешиваются.
«Участники мероприятия держат в руках антивоенные плакаты и баннеры „остановите Трампа“, „свободу Палестине“ и „планета выше Пентагона“. Торговцы продают значки, а несколько участников соорудили макет танка с надписью „танк мира“, — сообщают РИА Новости с места событий.
Ранее в Панаме местные устроили митинг против избранного президента США Дональда Трампа. Так, местные сожгли его фотографию и американский фланг на улицах города. Заявление о возможном возвращении Панамского канала под контроль Штатов республиканец сделал 22 декабря.
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