18 января 2025

Тысячи американцев протестуют против Трампа

© Служба новостей «URA.RU»
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Протесты могут собрать до 50 тысяч человек
Протесты могут собрать до 50 тысяч человек Фото:

Тысячи протестующих вышли на митинг против политик избранного президента США Дональда Трампа. Мероприятие пока проходит мирно, сотрудники полиции не вмешиваются.

«Участники мероприятия держат в руках антивоенные плакаты и баннеры „остановите Трампа“, „свободу Палестине“ и „планета выше Пентагона“. Торговцы продают значки, а несколько участников соорудили макет танка с надписью „танк мира“, — сообщают РИА Новости с места событий.

Ранее в Панаме местные устроили митинг против избранного президента США Дональда Трампа. Так, местные сожгли его фотографию и американский фланг на улицах города. Заявление о возможном возвращении Панамского канала под контроль Штатов республиканец сделал 22 декабря.

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Тысячи протестующих вышли на митинг против политик избранного президента США Дональда Трампа. Мероприятие пока проходит мирно, сотрудники полиции не вмешиваются. «Участники мероприятия держат в руках антивоенные плакаты и баннеры „остановите Трампа“, „свободу Палестине“ и „планета выше Пентагона“. Торговцы продают значки, а несколько участников соорудили макет танка с надписью „танк мира“, — сообщают РИА Новости с места событий. Ранее в Панаме местные устроили митинг против избранного президента США Дональда Трампа. Так, местные сожгли его фотографию и американский фланг на улицах города. Заявление о возможном возвращении Панамского канала под контроль Штатов республиканец сделал 22 декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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