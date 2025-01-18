18 января 2025
17 января 2025

Ольга Серябкина приехала в Екатеринбург ради банкиров. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ольга Серябкина порадовала банкиров своим шоу
Ольга Серябкина порадовала банкиров своим шоу Фото:

В Екатеринбурге прошла закрытая вечеринка для сотрудников банка «Точка», на которой выступила экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина. Видео с мероприятия появилось у издания «Моменты».

Ольга Серябкина выступила на закрытой вечеринке в Екатеринбурге. Повезло сотрудникам банка «Точка» — для них выступила экс-солистка Serebro, — говорится в сообщении их telegram-канала. В комментариях работники банка сами стали делиться кадрами с выступления певицы. Те, кто были на вечеринке, написали, что она удалась.

Ранее Серябкина приезжала в Екатеринбург на 301-летие города. Именно под ее песни в Историческом сквере дефилировали участницы конкурса «Мисс Екатеринбург». Она была одним из хедлайнеров праздника, среди которых была группа Dabro и рэпер Slava Marlow, собравший 30-тысячную толпу. Подробнее о том, как прошел день города — в материале URA.RU.

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В Екатеринбурге прошла закрытая вечеринка для сотрудников банка «Точка», на которой выступила экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина. Видео с мероприятия появилось у издания «Моменты». Ольга Серябкина выступила на закрытой вечеринке в Екатеринбурге. Повезло сотрудникам банка «Точка» — для них выступила экс-солистка Serebro, — говорится в сообщении их telegram-канала. В комментариях работники банка сами стали делиться кадрами с выступления певицы. Те, кто были на вечеринке, написали, что она удалась. Ранее Серябкина приезжала в Екатеринбург на 301-летие города. Именно под ее песни в Историческом сквере дефилировали участницы конкурса «Мисс Екатеринбург». Она была одним из хедлайнеров праздника, среди которых была группа Dabro и рэпер Slava Marlow, собравший 30-тысячную толпу. Подробнее о том, как прошел день города — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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