В Екатеринбурге прошла закрытая вечеринка для сотрудников банка «Точка», на которой выступила экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина. Видео с мероприятия появилось у издания «Моменты».
Ольга Серябкина выступила на закрытой вечеринке в Екатеринбурге. Повезло сотрудникам банка «Точка» — для них выступила экс-солистка Serebro, — говорится в сообщении их telegram-канала. В комментариях работники банка сами стали делиться кадрами с выступления певицы. Те, кто были на вечеринке, написали, что она удалась.
Ранее Серябкина приезжала в Екатеринбург на 301-летие города. Именно под ее песни в Историческом сквере дефилировали участницы конкурса «Мисс Екатеринбург». Она была одним из хедлайнеров праздника, среди которых была группа Dabro и рэпер Slava Marlow, собравший 30-тысячную толпу. Подробнее о том, как прошел день города — в материале URA.RU.
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