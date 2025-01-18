Медик ВСУ проводил опыты над мирными жителями Курской области

Медик из Ивано-Франковска, назначенный командиром госпитальной роты, использовал свое положение для проведения экспериментов над вывезенными на Украину жителями Курской области. Захваченные в плен военнослужащими ВС РФ бойцы ВСУ неоднократно заявляли, что получение какой-либо медпомощи в подразделении практически не осуществлялось, а госпиталь был занят «не пойми кем». Об этом написал telegram-канал «Северный ветер».
«Спустя месяц медик был награжден за „помощь в добыче информации“. Он открыто признался, что [спецоперация] помогла ему в практической составляющей исследования. Однако детали своих методов исследования болезни Гиршпрунга у детей в зоне боевых действий медик предпочел не раскрывать», —
По данным telegram-канала, мужчина продолжает находиться в Ивано-Франковске, где активно занимался подготовкой к защите докторской диссертации. А его приписка к штурмовой бригаде теперь носит формальный характер.
Как сообщало URA.RU ранее, ВСУ насильно вывозили на Украину семьи с детьми из Селидово. При этом СБУ препятствовали их отправке в Россию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.