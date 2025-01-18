Медик ВСУ проводил опыты над мирными жителями Курской области

19 января 2025 в 06:35 Размер текста - 17 +

Украинский медик проводил опыты над людьми Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Медик из Ивано-Франковска, назначенный командиром госпитальной роты, использовал свое положение для проведения экспериментов над вывезенными на Украину жителями Курской области. Захваченные в плен военнослужащими ВС РФ бойцы ВСУ неоднократно заявляли, что получение какой-либо медпомощи в подразделении практически не осуществлялось, а госпиталь был занят «не пойми кем». Об этом написал telegram-канал «Северный ветер». «Спустя месяц медик был награжден за „помощь в добыче информации“. Он открыто признался, что [спецоперация] помогла ему в практической составляющей исследования. Однако детали своих методов исследования болезни Гиршпрунга у детей в зоне боевых действий медик предпочел не раскрывать», — говорится в сообщении. По данным telegram-канала, мужчина продолжает находиться в Ивано-Франковске, где активно занимался подготовкой к защите докторской диссертации. А его приписка к штурмовой бригаде теперь носит формальный характер. Как сообщало URA.RU ранее, ВСУ насильно вывозили на Украину семьи с детьми из Селидово. При этом СБУ препятствовали их отправке в Россию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Медик из Ивано-Франковска, назначенный командиром госпитальной роты, использовал свое положение для проведения экспериментов над вывезенными на Украину жителями Курской области. Захваченные в плен военнослужащими ВС РФ бойцы ВСУ неоднократно заявляли, что получение какой-либо медпомощи в подразделении практически не осуществлялось, а госпиталь был занят «не пойми кем». Об этом написал telegram-канал «Северный ветер». «Спустя месяц медик был награжден за „помощь в добыче информации“. Он открыто признался, что [спецоперация] помогла ему в практической составляющей исследования. Однако детали своих методов исследования болезни Гиршпрунга у детей в зоне боевых действий медик предпочел не раскрывать», — говорится в сообщении. По данным telegram-канала, мужчина продолжает находиться в Ивано-Франковске, где активно занимался подготовкой к защите докторской диссертации. А его приписка к штурмовой бригаде теперь носит формальный характер. Как сообщало URA.RU ранее, ВСУ насильно вывозили на Украину семьи с детьми из Селидово. При этом СБУ препятствовали их отправке в Россию.