18 января 2025

Медик ВСУ проводил опыты над мирными жителями Курской области

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Украинский медик проводил опыты над людьми Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Медик из Ивано-Франковска, назначенный командиром госпитальной роты, использовал свое положение для проведения экспериментов над вывезенными на Украину жителями Курской области. Захваченные в плен военнослужащими ВС РФ бойцы ВСУ неоднократно заявляли, что получение какой-либо медпомощи в подразделении практически не осуществлялось, а госпиталь был занят «не пойми кем». Об этом написал telegram-канал «Северный ветер».

«Спустя месяц медик был награжден за „помощь в добыче информации“. Он открыто признался, что [спецоперация] помогла ему в практической составляющей исследования. Однако детали своих методов исследования болезни Гиршпрунга у детей в зоне боевых действий медик предпочел не раскрывать», — говорится в сообщении.

По данным telegram-канала, мужчина продолжает находиться в Ивано-Франковске, где активно занимался подготовкой к защите докторской диссертации. А его приписка к штурмовой бригаде теперь носит формальный характер.

Как сообщало URA.RU ранее, ВСУ насильно вывозили на Украину семьи с детьми из Селидово. При этом СБУ препятствовали их отправке в Россию.

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Медик из Ивано-Франковска, назначенный командиром госпитальной роты, использовал свое положение для проведения экспериментов над вывезенными на Украину жителями Курской области. Захваченные в плен военнослужащими ВС РФ бойцы ВСУ неоднократно заявляли, что получение какой-либо медпомощи в подразделении практически не осуществлялось, а госпиталь был занят «не пойми кем». Об этом написал telegram-канал «Северный ветер». «Спустя месяц медик был награжден за „помощь в добыче информации“. Он открыто признался, что [спецоперация] помогла ему в практической составляющей исследования. Однако детали своих методов исследования болезни Гиршпрунга у детей в зоне боевых действий медик предпочел не раскрывать», — говорится в сообщении. По данным telegram-канала, мужчина продолжает находиться в Ивано-Франковске, где активно занимался подготовкой к защите докторской диссертации. А его приписка к штурмовой бригаде теперь носит формальный характер. Как сообщало URA.RU ранее, ВСУ насильно вывозили на Украину семьи с детьми из Селидово. При этом СБУ препятствовали их отправке в Россию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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