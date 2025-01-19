Пока вы спали, они ныряли: в российских регионах прошли Крещенские купания. Фотогалерея

В России прошли Крещенские купания
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Главная традиция праздника Крещение Господне — освящение воды, которое происходит в храмах и на водоемах
Главная традиция праздника Крещение Господне — освящение воды, которое происходит в храмах и на водоемах Фото:

В ночь с 18 на 19 января во всех регионах России прошли Крещенские купания. Это традиция приурочена к православному празднику — дню Крещения Господня. В этот день принято посещать церковь, нырять в прорубь и пить священную воду. Как прошли Крещенские купания в 2025 году — в фотогалерее URA.RU.

В Москве в честь празднования Крещения Господня были открыты 42 купели, в Санкт-Петербурге — 16, а в Свердловской области — 82. Жители Челябинской и Курганской областей, Пермского края, ХМАО и ЯНАО также имели возможность принять участие в обряде купания в ледяной воде. В Ростове-на-Дону срочники из Южного Военного Округа посетили Главный храм вооруженных сил РФ, где они встретились с военными священниками и приняли участие в крещенском омовении.

МЧС России рекомендует тем, кто еще не совершил обряд купания, соблюдать меры безопасности. А именно купаться только в оборудованных местах, делать разминку перед окунанием и соблюдать строгое ограничение времени пребывания в холодной воде.

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В ночь с 18 на 19 января во всех регионах России прошли Крещенские купания. Это традиция приурочена к православному празднику — дню Крещения Господня. В этот день принято посещать церковь, нырять в прорубь и пить священную воду. Как прошли Крещенские купания в 2025 году — в фотогалерее URA.RU. В Москве в честь празднования Крещения Господня были открыты 42 купели, в Санкт-Петербурге — 16, а в Свердловской области — 82. Жители Челябинской и Курганской областей, Пермского края, ХМАО и ЯНАО также имели возможность принять участие в обряде купания в ледяной воде. В Ростове-на-Дону срочники из Южного Военного Округа посетили Главный храм вооруженных сил РФ, где они встретились с военными священниками и приняли участие в крещенском омовении. МЧС России рекомендует тем, кто еще не совершил обряд купания, соблюдать меры безопасности. А именно купаться только в оборудованных местах, делать разминку перед окунанием и соблюдать строгое ограничение времени пребывания в холодной воде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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