Челябинская семья требует миллион с аквапарка «Лимпопо» из-за травмы ребенка

Семья из Карабаша (Челябинская область) подала иск на сумму в один миллион рублей к аквапарку «Лимпопо» в связи с травмой, полученной их 13-летним сыном. Инцидент произошел в августе прошлого года, когда мальчик вместе с одноклассником посетил аквапарк в Екатеринбурге.
«Во время катания с горок, плюшка, на которой сидели дети, завалилась, и вскоре мальчик выскользнул из нее. В результате падения ребенок получил несколько ударов и сотрясение мозга», — сообщает сайт «74.ру».
Мать пострадавшего рассказала, что после происшествия сын находился на больничном в течение трех недель, пропуская занятия. Вернувшись в школу, он начал испытывать усталость и частые головные боли — с четверок и пятерок он скатился до троек. Офтальмолог поставил мальчику диагноз «ангиопатия сетчатки».
Аквапарк в ответ на претензию, поданную юристами семьи к компании «КИТ Екатеринбург» (юридическое название «Лимпопо), указал, что все вопросы о компенсации должен решать страховщик СПАО „Ингосстрах“. В аквапарке отметили, что необходимо предоставить в страховую компанию документы, подтверждающие все обстоятельства происшествия.
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