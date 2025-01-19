Лидер группы «Машина времени» Макаревич* избавляется от имущества в Израиле

Российский музыкант и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан Минюстом РФ иноагентом) продал свою мебель из дома в Израиле. Певец выставил на продажу свой кухонный стол с пятнами от вина и восемь стульев.
«71-летний музыкант через интернет продал за „незадорого“ свой кухонный стол и восемь стульев с соломенным покрытием», — передает telegram-канал Shot. В объявлении Макаревич указал, что стол в идеальном состоянии: «Намоленный, наетый, напитый». Продажу мебели музыкант объяснил необходимостью сделать ремонт.
Помимо продажи мебели Андрей Макаревич активно занимается музыкальной деятельностью за рубежом, проводя корпоративы для россиян и продавая вино. На прошлой неделе российский суд лишил его прав на бренд «Самый смак», что, однако, не повлияло на его текущие занятия.
В сентябре 2022 года Минюст России признал Андрея Макаревича иностранным агентом за поддержку украинской армии и введение политической деятельности в интересах Украины. Музыкант не согласился с этим статусом, но не стал его оспаривать. После начала спецоперации он вместе с женой переехал в Израиль.
*Андрей Макаревич признан Минюстом РФ иноагентом
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