Лидер группы «Машина времени» Макаревич* избавляется от имущества в Израиле

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Макаревич* распродает мебель из своего дома в Израиле
Макаревич* распродает мебель из своего дома в Израиле Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

Российский музыкант и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан Минюстом РФ иноагентом) продал свою мебель из дома в Израиле. Певец выставил на продажу свой кухонный стол с пятнами от вина и восемь стульев. 

«71-летний музыкант через интернет продал за „незадорого“ свой кухонный стол и восемь стульев с соломенным покрытием», — передает telegram-канал Shot. В объявлении Макаревич указал, что стол в идеальном состоянии: «Намоленный, наетый, напитый». Продажу мебели музыкант объяснил необходимостью сделать ремонт.

Помимо продажи мебели Андрей Макаревич активно занимается музыкальной деятельностью за рубежом, проводя корпоративы для россиян и продавая вино. На прошлой неделе российский суд лишил его прав на бренд «Самый смак», что, однако, не повлияло на его текущие занятия.

В сентябре 2022 года Минюст России признал Андрея Макаревича иностранным агентом за поддержку украинской армии и введение политической деятельности в интересах Украины. Музыкант не согласился с этим статусом, но не стал его оспаривать. После начала спецоперации он вместе с женой переехал в Израиль. 

*Андрей Макаревич признан Минюстом РФ иноагентом

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Российский музыкант и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан Минюстом РФ иноагентом) продал свою мебель из дома в Израиле. Певец выставил на продажу свой кухонный стол с пятнами от вина и восемь стульев.  «71-летний музыкант через интернет продал за „незадорого“ свой кухонный стол и восемь стульев с соломенным покрытием», — передает telegram-канал Shot. В объявлении Макаревич указал, что стол в идеальном состоянии: «Намоленный, наетый, напитый». Продажу мебели музыкант объяснил необходимостью сделать ремонт. Помимо продажи мебели Андрей Макаревич активно занимается музыкальной деятельностью за рубежом, проводя корпоративы для россиян и продавая вино. На прошлой неделе российский суд лишил его прав на бренд «Самый смак», что, однако, не повлияло на его текущие занятия. В сентябре 2022 года Минюст России признал Андрея Макаревича иностранным агентом за поддержку украинской армии и введение политической деятельности в интересах Украины. Музыкант не согласился с этим статусом, но не стал его оспаривать. После начала спецоперации он вместе с женой переехал в Израиль.  *Андрей Макаревич признан Минюстом РФ иноагентом
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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