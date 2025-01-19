Глава ВТБ захотел «убить» SWIFT

Глава ВТБ Андрей Костин предложил отказаться от использования международной системы расчетов SWIFT. Он подчеркнул, что система не обеспечивает должного уровня конфиденциальности.
«SWIFT надо убить просто-напросто, в хорошем смысле слова, отказаться и больше с ним не работать, это прямая утечка информации к нашим недругам, а главное, что это настолько просто решить — это договоренности двух сторон и немного технологических решений, вот и все», — сказал Костин. Заявление прозвучало в интервью с журналистом Павлом Зарубиным.
Ранее сообщалось, что Россия планирует предложить ввести для стран БРИКС новый финансовый инструмент — цифровую платежную систему. Эта система будет защищена от возможных внешних рисков, в частности, из США. Основная задача, стоящая перед разработчиками, заключается в создании надежных и безопасных средств для проведения транзакций в рамках БРИКС. В связи с этим, президент Путин предложил применять цифровые валюты для удовлетворения этих нужд.
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