Глава ВТБ захотел «убить» SWIFT

Костин: от SWIFT надо отказаться и больше не работать с ним
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Андрей Костин заявил о необходимости отказаться от мировой системы расчетов SWIFT
Андрей Костин заявил о необходимости отказаться от мировой системы расчетов SWIFT Фото:

Глава ВТБ Андрей Костин предложил отказаться от использования международной системы расчетов SWIFT. Он подчеркнул, что система не обеспечивает должного уровня конфиденциальности.

«SWIFT надо убить просто-напросто, в хорошем смысле слова, отказаться и больше с ним не работать, это прямая утечка информации к нашим недругам, а главное, что это настолько просто решить — это договоренности двух сторон и немного технологических решений, вот и все», — сказал Костин. Заявление прозвучало в интервью с журналистом Павлом Зарубиным. 

Ранее сообщалось, что Россия планирует предложить ввести для стран БРИКС новый финансовый инструмент — цифровую платежную систему. Эта система будет защищена от возможных внешних рисков, в частности, из США. Основная задача, стоящая перед разработчиками, заключается в создании надежных и безопасных средств для проведения транзакций в рамках БРИКС. В связи с этим, президент Путин предложил применять цифровые валюты для удовлетворения этих нужд.

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Глава ВТБ Андрей Костин предложил отказаться от использования международной системы расчетов SWIFT. Он подчеркнул, что система не обеспечивает должного уровня конфиденциальности. «SWIFT надо убить просто-напросто, в хорошем смысле слова, отказаться и больше с ним не работать, это прямая утечка информации к нашим недругам, а главное, что это настолько просто решить — это договоренности двух сторон и немного технологических решений, вот и все», — сказал Костин. Заявление прозвучало в интервью с журналистом Павлом Зарубиным.  Ранее сообщалось, что Россия планирует предложить ввести для стран БРИКС новый финансовый инструмент — цифровую платежную систему. Эта система будет защищена от возможных внешних рисков, в частности, из США. Основная задача, стоящая перед разработчиками, заключается в создании надежных и безопасных средств для проведения транзакций в рамках БРИКС. В связи с этим, президент Путин предложил применять цифровые валюты для удовлетворения этих нужд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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