«Это справедливо»: продюсер объяснил резкое повышение гонорара Сергея Лазарева на 2 млн рублей

Продюсер Дворцов: Лазарев повысил гонорар из-за своей востребованности
© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Лазарев повысил гонорар
Сергей Лазарев повысил гонорар Фото:

Сергей Лазарев резко повысил гонорар на 2 млн рублей из-за своей востребованности. Таким предположением в беседе с URA.RU поделился продюсер Сергей Дворцов. Кроме того, артист готовит новое шоу, расходы на которое растут. 

«Сергей является одним из самых востребованных артистов российской эстрады. Его очень любят нескольких поколений людей. В первую очередь, конечно, молодежь, девочки да и женщины по нем „сохнут“. Он — легенда», — сказал Дворцов в беседе с корреспондентом URA.RU, объясняя выросший гонорар артиста. 

Повышение гонораров с нового года, как, впрочем, и цен, а также заработных плат — история обыденная. На какую сумму конкретному артисту поднимать ценник за свое выступление, остается решением исполнителя, рассказал Дворцов. В случае Лазарева, который делает невероятные затратные шоу по всей стране, а в них участвует большая команда, эта сумма даже не такая существенная.

«Во-первых, это справедливо. Во-вторых, у него в этом году, я так полагаю, стартует новое масштабное шоу, он к нему готовится. Соответственно, это расходы на костюмы, декорации, зарплаты команде, менеджменту, водителю, охране, гримерам, стилистам и так далее. С ним работают лучшие аранжировки и композиторы. Поэтому я считаю это повышение адекватным. Сергей — большой молодец, талантище. Его хиты любят и будут любить», — заключил Дворцов.

Сергей Лазарев известен своей колоссальной трудоспособностью. Он не только активно гастролирует как певец, но и работает телеведущим на федеральных каналах, а также выступает в качестве звездного члена жюри музыкальных шоу. Ранее артист повысил гонорар за свои выступления на 2 млн рублей. 

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Сергей Лазарев резко повысил гонорар на 2 млн рублей из-за своей востребованности. Таким предположением в беседе с URA.RU поделился продюсер Сергей Дворцов. Кроме того, артист готовит новое шоу, расходы на которое растут.  «Сергей является одним из самых востребованных артистов российской эстрады. Его очень любят нескольких поколений людей. В первую очередь, конечно, молодежь, девочки да и женщины по нем „сохнут“. Он — легенда», — сказал Дворцов в беседе с корреспондентом URA.RU, объясняя выросший гонорар артиста.  Повышение гонораров с нового года, как, впрочем, и цен, а также заработных плат — история обыденная. На какую сумму конкретному артисту поднимать ценник за свое выступление, остается решением исполнителя, рассказал Дворцов. В случае Лазарева, который делает невероятные затратные шоу по всей стране, а в них участвует большая команда, эта сумма даже не такая существенная. «Во-первых, это справедливо. Во-вторых, у него в этом году, я так полагаю, стартует новое масштабное шоу, он к нему готовится. Соответственно, это расходы на костюмы, декорации, зарплаты команде, менеджменту, водителю, охране, гримерам, стилистам и так далее. С ним работают лучшие аранжировки и композиторы. Поэтому я считаю это повышение адекватным. Сергей — большой молодец, талантище. Его хиты любят и будут любить», — заключил Дворцов. Сергей Лазарев известен своей колоссальной трудоспособностью. Он не только активно гастролирует как певец, но и работает телеведущим на федеральных каналах, а также выступает в качестве звездного члена жюри музыкальных шоу. Ранее артист повысил гонорар за свои выступления на 2 млн рублей. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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