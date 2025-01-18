Курганский прокурор Московских после пожара поручил проверить общежитие

Прокурор дал указание коллеге из Шадринска
В общежитии Шадринска, где произошел пожар, пройдет прокурорская проверка. Сотрудники ведомства выяснят, можно ли там жить горожанам. Об этом сообщили представители прокуратуры Курганской области.
«Из-за пожара в общежитии прокурор Владислав Московских поручил организовать проверку. Шадринскому прокурору необходимо обеспечить соблюдение прав, эвакуированных из здания жильцов», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале надзорного ведомства.
Ранее спасатели МЧС вывели из горевшего общежития в Шадринске 51 человека. Среди спасенных было 15 детей.
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