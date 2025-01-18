18 января 2025

Курганский прокурор Московских после пожара поручил проверить общежитие

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокурор дал указание коллеге из Шадринска
Прокурор дал указание коллеге из Шадринска Фото:

В общежитии Шадринска, где произошел пожар, пройдет прокурорская проверка. Сотрудники ведомства выяснят, можно ли там жить горожанам. Об этом сообщили представители прокуратуры Курганской области.

«Из-за пожара в общежитии прокурор Владислав Московских поручил организовать проверку. Шадринскому прокурору необходимо обеспечить соблюдение прав, эвакуированных из здания жильцов», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале надзорного ведомства.

Ранее спасатели МЧС вывели из горевшего общежития в Шадринске 51 человека. Среди спасенных было 15 детей.

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В общежитии Шадринска, где произошел пожар, пройдет прокурорская проверка. Сотрудники ведомства выяснят, можно ли там жить горожанам. Об этом сообщили представители прокуратуры Курганской области. «Из-за пожара в общежитии прокурор Владислав Московских поручил организовать проверку. Шадринскому прокурору необходимо обеспечить соблюдение прав, эвакуированных из здания жильцов», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале надзорного ведомства. Ранее спасатели МЧС вывели из горевшего общежития в Шадринске 51 человека. Среди спасенных было 15 детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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