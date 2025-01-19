Reuters: после окончания СВО в Европе будет нехватка рабочих

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Отъезд украинских мигрантов может оказать давление на экономику Восточной Европы
Отъезд украинских мигрантов может оказать давление на экономику Восточной Европы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Страны Восточной Европы могут столкнуться с нехваткой рабочей силы после завершения военных действий на Украине. Проблема возникнет из-за возвращения украинских рабочих на родину, что усилит напряженность на рынке труда и может способствовать росту инфляции.

«Демография — это риск, и разрешение конфликта на Украине усугубит его, поскольку некоторые из этих украинцев вернутся домой», — заявила управляющий директор по Центральной и Юго-Восточной Европе Европейского банка реконструкции и развития Шарлотта Рюэ. Ее слова приводит агентство Reuters. Там уточнили, что более 4,3 миллиона украинцев, которые нашли убежище и работу в странах ЕС после начала военных действий, в случае мирного урегулирования конфликта могут начать возвращение на родину.

Руководитель исследовательского отдела Raiffeisen Bank International Гюнтер Дойбер выразил сомнения относительно того, что украинские рабочие, обосновавшиеся в новых местах, захотят покинуть их, особенно в свете неопределенности, связанной с потенциальным мирным договором. Банкиры и инвесторы подчеркнули, что усилия Украины по восстановлению после военных действий могут принести пользу соседним странам, в частности Польше.

Ранее заместитель председателя Национального совета Словакии Андрей Данко выразил мнение, что многие украинские беженцы извлекают выгоду из конфликта с РФ. Он утверждает, что эти лица расходуют «грязные деньги» и активно используют противостояние для достижения собственных целей. Также Киев попросил ЕС прекратить помощь украинским беженцам, чтобы заставить их вернуться.

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Страны Восточной Европы могут столкнуться с нехваткой рабочей силы после завершения военных действий на Украине. Проблема возникнет из-за возвращения украинских рабочих на родину, что усилит напряженность на рынке труда и может способствовать росту инфляции. «Демография — это риск, и разрешение конфликта на Украине усугубит его, поскольку некоторые из этих украинцев вернутся домой», — заявила управляющий директор по Центральной и Юго-Восточной Европе Европейского банка реконструкции и развития Шарлотта Рюэ. Ее слова приводит агентство Reuters. Там уточнили, что более 4,3 миллиона украинцев, которые нашли убежище и работу в странах ЕС после начала военных действий, в случае мирного урегулирования конфликта могут начать возвращение на родину. Руководитель исследовательского отдела Raiffeisen Bank International Гюнтер Дойбер выразил сомнения относительно того, что украинские рабочие, обосновавшиеся в новых местах, захотят покинуть их, особенно в свете неопределенности, связанной с потенциальным мирным договором. Банкиры и инвесторы подчеркнули, что усилия Украины по восстановлению после военных действий могут принести пользу соседним странам, в частности Польше. Ранее заместитель председателя Национального совета Словакии Андрей Данко выразил мнение, что многие украинские беженцы извлекают выгоду из конфликта с РФ. Он утверждает, что эти лица расходуют «грязные деньги» и активно используют противостояние для достижения собственных целей. Также Киев попросил ЕС прекратить помощь украинским беженцам, чтобы заставить их вернуться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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