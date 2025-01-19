Страны Восточной Европы могут столкнуться с нехваткой рабочей силы после завершения военных действий на Украине. Проблема возникнет из-за возвращения украинских рабочих на родину, что усилит напряженность на рынке труда и может способствовать росту инфляции.
«Демография — это риск, и разрешение конфликта на Украине усугубит его, поскольку некоторые из этих украинцев вернутся домой», — заявила управляющий директор по Центральной и Юго-Восточной Европе Европейского банка реконструкции и развития Шарлотта Рюэ. Ее слова приводит агентство Reuters. Там уточнили, что более 4,3 миллиона украинцев, которые нашли убежище и работу в странах ЕС после начала военных действий, в случае мирного урегулирования конфликта могут начать возвращение на родину.
Руководитель исследовательского отдела Raiffeisen Bank International Гюнтер Дойбер выразил сомнения относительно того, что украинские рабочие, обосновавшиеся в новых местах, захотят покинуть их, особенно в свете неопределенности, связанной с потенциальным мирным договором. Банкиры и инвесторы подчеркнули, что усилия Украины по восстановлению после военных действий могут принести пользу соседним странам, в частности Польше.
Ранее заместитель председателя Национального совета Словакии Андрей Данко выразил мнение, что многие украинские беженцы извлекают выгоду из конфликта с РФ. Он утверждает, что эти лица расходуют «грязные деньги» и активно используют противостояние для достижения собственных целей. Также Киев попросил ЕС прекратить помощь украинским беженцам, чтобы заставить их вернуться.
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