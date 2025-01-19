19 января 2025

«Известия»: в аромаингаляторах на рынке России нашли опасные вещества

© Служба новостей «URA.RU»
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Найденные вещества в ингаляторах могут плохо влиять на нервную систему
Найденные вещества в ингаляторах могут плохо влиять на нервную систему Фото:

На онлайн-платформах в России были обнаружены ароматические ингаляторы для носа, которые могут быть опасны для здоровья. К такому выводу пришел Роспотребнадзор после проверки, проведенной по запросу первого заместителя председателя комитета Госдумы по вопросам собственности Ивана Сухарева.

«Обнаружены и идентифицированы вещества третьего класса опасности, не заявленные на маркировке продукции, обладающие раздражающим действием, действием на центральную и периферическую нервную систему, дыхательную систему, печень, почки, желудочно-кишечный тракт, морфологический состав периферической крови (толуол, изомеры ксилола, диэтилфталат)», — передают «Известия». Дописследования, проведенные ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Москве», подтвердили наличие в составе не только ментола, указанного на упаковке, но и других веществ: камфоры и различных соединений, характерные как для натуральных эфирных масел, так и для синтетических ароматизаторов.

Изначально Сухарев обратился в службу с просьбой проверить популярные среди населения товары, не имеющие сертификатов соответствия. Роспотребнадзор требовал убрать из продажи на онлайн-площадках аромаингаляторы в декабре 2024-го, но пока их нельзя купить только на маркетплейсах.

Ранее URA.RU писало о намерении Роспотребнадзора запретить продажу ароматических ингаляторов из-за нарушения документации продукции. На это даже раньше отреагировал Wildberries, заявив, что подумает о возможности их снятия с площадки после просьбы из Госдумы.

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На онлайн-платформах в России были обнаружены ароматические ингаляторы для носа, которые могут быть опасны для здоровья. К такому выводу пришел Роспотребнадзор после проверки, проведенной по запросу первого заместителя председателя комитета Госдумы по вопросам собственности Ивана Сухарева. «Обнаружены и идентифицированы вещества третьего класса опасности, не заявленные на маркировке продукции, обладающие раздражающим действием, действием на центральную и периферическую нервную систему, дыхательную систему, печень, почки, желудочно-кишечный тракт, морфологический состав периферической крови (толуол, изомеры ксилола, диэтилфталат)», — передают «Известия». Дописследования, проведенные ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Москве», подтвердили наличие в составе не только ментола, указанного на упаковке, но и других веществ: камфоры и различных соединений, характерные как для натуральных эфирных масел, так и для синтетических ароматизаторов. Изначально Сухарев обратился в службу с просьбой проверить популярные среди населения товары, не имеющие сертификатов соответствия. Роспотребнадзор требовал убрать из продажи на онлайн-площадках аромаингаляторы в декабре 2024-го, но пока их нельзя купить только на маркетплейсах. Ранее URA.RU писало о намерении Роспотребнадзора запретить продажу ароматических ингаляторов из-за нарушения документации продукции. На это даже раньше отреагировал Wildberries, заявив, что подумает о возможности их снятия с площадки после просьбы из Госдумы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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