Telegraph: НАТО закупает ракеты для блокировки России выхода из Балтийского моря

Страны НАТО начали применять меры по контролю за активностью российского флота в Балтийском море. Они намерены закрыть море для российских кораблей. Швеция развернула новую противокорабельную ракету «Marks 3», способную удерживать российские корабли от выхода из портов Санкт-Петербурга и Калининграда.
«Впервые установленные „Marks 3“ могут поражать российские военные корабли в тот момент, когда они покидают Финский залив. В сочетании с датчиками в космосе и воздухе, на суше, на воде и под водой ракеты эффективно закрывают доступ в Атлантику российским военным кораблям, входящим и выходящим из Санкт-Петербурга и Калининграда», — сообщает Telegraph.
Помимо Швеции, другие страны Балтийского региона также усиливают свою оборону. Эстония и Латвия инвестировали значительные суммы в приобретение противокорабельных ракет для укрепления оборонного потенциала и сдерживания возможных действий российского флота.
Военные корабли НАТО начали патрулирование Балтийского моря в рамках новой миссии «Балтийский караульный» (Baltic Sentry). Об этом 14 января заявил генсекретарь НАТО Марк Рютте. Миссия направлена на укрепление присутствия НАТО в этих водах. На следующий день, 15 января, в Финский залив зашли два корабля Североатлантического альянса под флагами Германии и Нидерландов, сообщил RT.
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