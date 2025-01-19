19 января 2025

Telegraph: НАТО закупает ракеты для блокировки России выхода из Балтийского моря

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ракета «Marks 3» способна удерживать корабли от выхода из портов Санкт-Петербурга и Калининграда
Ракета «Marks 3» способна удерживать корабли от выхода из портов Санкт-Петербурга и Калининграда Фото:

Страны НАТО начали применять меры по контролю за активностью российского флота в Балтийском море. Они намерены закрыть море для российских кораблей. Швеция развернула новую противокорабельную ракету «Marks 3», способную удерживать российские корабли от выхода из портов Санкт-Петербурга и Калининграда.

«Впервые установленные „Marks 3“ могут поражать российские военные корабли в тот момент, когда они покидают Финский залив. В сочетании с датчиками в космосе и воздухе, на суше, на воде и под водой ракеты эффективно закрывают доступ в Атлантику российским военным кораблям, входящим и выходящим из Санкт-Петербурга и Калининграда», — сообщает Telegraph.

Помимо Швеции, другие страны Балтийского региона также усиливают свою оборону. Эстония и Латвия инвестировали значительные суммы в приобретение противокорабельных ракет для укрепления оборонного потенциала и сдерживания возможных действий российского флота.

Военные корабли НАТО начали патрулирование Балтийского моря в рамках новой миссии «Балтийский караульный» (Baltic Sentry). Об этом 14 января заявил генсекретарь НАТО Марк Рютте. Миссия направлена на укрепление присутствия НАТО в этих водах. На следующий день, 15 января, в Финский залив зашли два корабля Североатлантического альянса под флагами Германии и Нидерландов, сообщил RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Страны НАТО начали применять меры по контролю за активностью российского флота в Балтийском море. Они намерены закрыть море для российских кораблей. Швеция развернула новую противокорабельную ракету «Marks 3», способную удерживать российские корабли от выхода из портов Санкт-Петербурга и Калининграда. «Впервые установленные „Marks 3“ могут поражать российские военные корабли в тот момент, когда они покидают Финский залив. В сочетании с датчиками в космосе и воздухе, на суше, на воде и под водой ракеты эффективно закрывают доступ в Атлантику российским военным кораблям, входящим и выходящим из Санкт-Петербурга и Калининграда», — сообщает Telegraph. Помимо Швеции, другие страны Балтийского региона также усиливают свою оборону. Эстония и Латвия инвестировали значительные суммы в приобретение противокорабельных ракет для укрепления оборонного потенциала и сдерживания возможных действий российского флота. Военные корабли НАТО начали патрулирование Балтийского моря в рамках новой миссии «Балтийский караульный» (Baltic Sentry). Об этом 14 января заявил генсекретарь НАТО Марк Рютте. Миссия направлена на укрепление присутствия НАТО в этих водах. На следующий день, 15 января, в Финский залив зашли два корабля Североатлантического альянса под флагами Германии и Нидерландов, сообщил RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...