Трамп объявил о создании «Железного купола» для США по аналогии с Израилем

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о планах по созданию системы противоракетной обороны «Железный купол» для защиты территории страны. Об этом он сообщил во время митинга в Вашингтоне, который прошел накануне его инаугурации.
«Я дам указание нашим военным начать строительство великого противоракетного щита „Железный купол“. Он будет полностью произведен в США», — заявил Трамп на митинге. Избранный президент подчеркнул, что развитие национальной обороны будет одним из ключевых приоритетов его администрации.
Система противоракетной обороны «Железный купол», разработанная израильской компанией Rafael, предназначена для защиты от тактических ракет на дистанции от 4 до 70 километров. Каждая батарея способна обеспечивать защиту территории площадью до 150 квадратных километров. К июлю 2014 года в Израиле находились в боевом дежурстве девять батарей системы «Железный купол». С момента ввода в эксплуатацию и до конца 2014 года, система успешно сбила более 1200 ракет. «Железный купол» сыграл ключевую роль в защите гражданского населения Израиля, благодаря своей способности перехватывать ракеты на значительном удалении от защищаемых объектов.
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