Почему «Железный купол» не справится с защитой Израиля

«Железный купол» бессилен против массированных ракетных атак

«Железный купол» не справится с массированными ракетными атаками, считают военные эксперты Фото: Tsafrir Abayov/AP/TASS

новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

При увеличении интенсивности ракетных атак со стороны палестинского движения ХАМАС и использования боевиками более совершенных ракет, система «Железный купол» может оказаться недостаточной для защиты территории Израиля. Об заявил американские военные эксперты.

«В случае увеличения интенсивности ракетных атак и использования более совершенных ракет, „Железный купол“ может просто не справиться с возложенной на него задачей», — сообщается в материале издания «Ридус» со ссылкой на слова военных экспертов. Обозреватели опасаются, что при использовании более совершенных ракет система «Железный купол» может оказаться недостаточной.

Сомнения основаны на том факте, что любая система противовоздушной обороны требует достаточного числа ракет-перехватчиков. Даже небольшое снижение уровня перехвата целей «Железным куполом» с 90% до 80% может привести к большему количеству успешных ракетных атак. В свете этих опасений Соединенные Штаты направили в регион два авианосных соединения, заключили эксперты.

Уже известно о нескольких случаях ракетных ударов со стороны ХАМАС, которые система «Железный купол» не смогла отразить. Ракета, направленная на север Израиля, достигла цели. В результате чего пострадали три человека. Также во время последнего обстрела, палестинские боевики из движения ХАМАС успешно атаковали крупную электростанцию Израиля «Рутенберг».