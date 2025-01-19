19 января 2025

Shot: над Рязанью прогремели несколько взрывов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Взрывы прозвучали около двух часов ночи
Взрывы прозвучали около двух часов ночи Фото:

Над Рязанью были слышны несколько взрывов. По предварительной информации, это сработала система противовоздушной обороны города. Об этом сообщает telegram-канал Shot, официальной информации на момент публикации новости нет.

«Три громких взрыва с периодичностью около 10-15 минут были слышны на окраине города около двух часов ночи. Над городом были видны яркие вспышки. По предварительным данным, сработала система ПВО по украинским БПЛА», — сообщили Shot очевидцы.

Жители сел Мушковатово и Секиотово также сообщают о громких звуках. На данный момент официальных данных о возможных жертвах или разрушениях не поступало. 

URA.RU отправило официальной запрос в Министерство обороны России. Ответ ожидается.

Как писало URA.RU, в ночь на 18 января системы противовоздушной обороны России отразили атаку 46 украинских дронов. Беспилотники ВСУ направлялись на территории Воронежской, Тульской, Белгородской, Брянской, Курской и Калужской областей. Ранее украинские БПЛА пытались атаковать спиртзавод в Тамбовской области, пишет «Национальная Служба Новостей». 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Над Рязанью были слышны несколько взрывов. По предварительной информации, это сработала система противовоздушной обороны города. Об этом сообщает telegram-канал Shot, официальной информации на момент публикации новости нет. «Три громких взрыва с периодичностью около 10-15 минут были слышны на окраине города около двух часов ночи. Над городом были видны яркие вспышки. По предварительным данным, сработала система ПВО по украинским БПЛА», — сообщили Shot очевидцы. Жители сел Мушковатово и Секиотово также сообщают о громких звуках. На данный момент официальных данных о возможных жертвах или разрушениях не поступало.  URA.RU отправило официальной запрос в Министерство обороны России. Ответ ожидается. Как писало URA.RU, в ночь на 18 января системы противовоздушной обороны России отразили атаку 46 украинских дронов. Беспилотники ВСУ направлялись на территории Воронежской, Тульской, Белгородской, Брянской, Курской и Калужской областей. Ранее украинские БПЛА пытались атаковать спиртзавод в Тамбовской области, пишет «Национальная Служба Новостей». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...