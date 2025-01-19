Shot: над Рязанью прогремели несколько взрывов

Над Рязанью были слышны несколько взрывов. По предварительной информации, это сработала система противовоздушной обороны города. Об этом сообщает telegram-канал Shot, официальной информации на момент публикации новости нет.
«Три громких взрыва с периодичностью около 10-15 минут были слышны на окраине города около двух часов ночи. Над городом были видны яркие вспышки. По предварительным данным, сработала система ПВО по украинским БПЛА», — сообщили Shot очевидцы.
Жители сел Мушковатово и Секиотово также сообщают о громких звуках. На данный момент официальных данных о возможных жертвах или разрушениях не поступало.
URA.RU отправило официальной запрос в Министерство обороны России. Ответ ожидается.
Как писало URA.RU, в ночь на 18 января системы противовоздушной обороны России отразили атаку 46 украинских дронов. Беспилотники ВСУ направлялись на территории Воронежской, Тульской, Белгородской, Брянской, Курской и Калужской областей. Ранее украинские БПЛА пытались атаковать спиртзавод в Тамбовской области, пишет «Национальная Служба Новостей».
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