Полсотни дронов ВСУ атаковали регионы России: карта СВО за 18 января

Над российскими регионами в ночь на 18 января средства ПВО сбили 46 дронов армии Украины. Так, ВСУ попытались атаковать Воронежскую, Тульскую, Белгородскую, Брянскую, Курскую и Калужскую области. Ход военных действий и карта спецоперации на 18 января — в материале URA.RU.
Атаки на регионы РФ
За прошедшую ночь системы ПВО успешно отразили масштабную атаку беспилотников Украины на российские регионы. По данным Минобороны РФ, было уничтожено 46 дронов. Большая часть беспилотников была уничтожена над Брянской областью, где сбили 18 дронов. Также в Курской области было сбито 11 дронов, в Калужской — семь, в Тульской — пять, в Белгородской — три и в Воронежской — два.
Атака ВСУ на нефтебазу в Тульской области
На территории нефтебазы в Тульской области произошло не менее 10 взрывов. Они были вызваны атакой дронов ВС Украины. В результате этого на предприятии начался пожар из-за возгорания резервуара с горюче-смазочными материалами, на борьбу с которым сразу же были направлены экстренные службы. Губернатор региона Дмитрий Миляев сообщил, что пожар был успешно потушен. Отмечается, что в результате инцидента жертв и пострадавших нет. Миляев подчеркнул, что ситуация в регионе находится под полным контролем.
Часовоярское направление
В большей части Часова Яра в ДНР российские военные установили контроль. Военный аналитик Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ укрепили свои позиции в южной части города и продолжают продвигаться на северо-востоке. Он упомянул, что недавно также был захвачен стратегически важный объект — огнеупорный завод. По его словам, доминирование российских сил ощущается не только в самом городе, но и на окружающих территориях. При этом сопротивление украинских формирований практически сломлено.
Запорожское направление
На линии боевого соприкосновения (ЛБС) не зафиксировано значительных изменений. Также в регионе продолжаются позиционные бои, в которых активно используются средства дальнего поражения, передает telegram-канал WarGonzo.
Донецкое направление
Российские военные усиливают окружение Великой Новоселки, создавая серьезные трудности для украинского гарнизона, который оказался почти в полном окружении. Ситуация для ВСУ становится все более сложной на этом участке фронта, поскольку количество доступных маршрутов для подвоза ресурсов и возможных путей отхода сокращается с каждым днем. К западу от Курахово ВС РФ продолжают наступление в сторону Дачного, где сражения разгораются на окраинах населенного пункта. Кроме того, продвижение российских бойцов в направлении населенного пункта Улаклы может еще больше затруднить положение ВС Украины, увеличивая размер «кармана», сформировавшегося на юг от Курахова.
Курское направление
На этом участке без существенных изменений по ЛБС. Украинская армия продолжает попытки накапливать силы и средства в районе Суджи и проводит контратаки. При этом ВС РФ давят на украинскую оборону.
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