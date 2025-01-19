Россиян предупредили о штрафах за неправильно выброшенную елку

За неправильную утилизацию новогодней живой ели в России можно получить штраф до четырех тысяч рублей. Нарушители могут столкнуться с финансовыми санкциями за выброс крупногабаритного мусора в неположенном месте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева.
«Живая ель относится к крупногабаритным отходам, поэтому выбрасывать ее в контейнер для твердых коммунальных отходов нельзя. В стандартные уличные контейнеры по ГОСТ Р 56195-2014 можно выбрасывать только некрупногабаритные отходы, размеры которых не превышают 0,5 метров в глубину, длину и ширину. Иначе придется заплатить штраф от двух до трех тысяч рублей, а в случае повторного нарушения в течение года — от трех до четырех тысяч», — сказал Кошелев.
Он также подчеркнул, что существуют ответственные способы утилизации елок, такие как переработка их в щепку для удобрения почвы или использование как подстилки для животных. Помимо этого, он напомнил о возможности закопать дерево на дачном участке, чтобы вернуть его обратно в экосистему, или использовать в качестве природного удобрения.
В России уже существуют четкие правила утилизации новогодних елок. Чтобы выбросить ель в мусорный бак, сначала ее нужно распилить.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.