19 января 2025

Россиян предупредили о штрафах за неправильно выброшенную елку

© Служба новостей «URA.RU»
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За неправильную утилизацию елки можно получить штраф до 4000 рублей
За неправильную утилизацию елки можно получить штраф до 4000 рублей Фото:

За неправильную утилизацию новогодней живой ели в России можно получить штраф до четырех тысяч рублей. Нарушители могут столкнуться с финансовыми санкциями за выброс крупногабаритного мусора в неположенном месте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева. 

«Живая ель относится к крупногабаритным отходам, поэтому выбрасывать ее в контейнер для твердых коммунальных отходов нельзя. В стандартные уличные контейнеры по ГОСТ Р 56195-2014 можно выбрасывать только некрупногабаритные отходы, размеры которых не превышают 0,5 метров в глубину, длину и ширину. Иначе придется заплатить штраф от двух до трех тысяч рублей, а в случае повторного нарушения в течение года — от трех до четырех тысяч», — сказал Кошелев.

Он также подчеркнул, что существуют ответственные способы утилизации елок, такие как переработка их в щепку для удобрения почвы или использование как подстилки для животных. Помимо этого, он напомнил о возможности закопать дерево на дачном участке, чтобы вернуть его обратно в экосистему, или использовать в качестве природного удобрения.

В России уже существуют четкие правила утилизации новогодних елок. Чтобы выбросить ель в мусорный бак, сначала ее нужно распилить.

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За неправильную утилизацию новогодней живой ели в России можно получить штраф до четырех тысяч рублей. Нарушители могут столкнуться с финансовыми санкциями за выброс крупногабаритного мусора в неположенном месте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева.  «Живая ель относится к крупногабаритным отходам, поэтому выбрасывать ее в контейнер для твердых коммунальных отходов нельзя. В стандартные уличные контейнеры по ГОСТ Р 56195-2014 можно выбрасывать только некрупногабаритные отходы, размеры которых не превышают 0,5 метров в глубину, длину и ширину. Иначе придется заплатить штраф от двух до трех тысяч рублей, а в случае повторного нарушения в течение года — от трех до четырех тысяч», — сказал Кошелев. Он также подчеркнул, что существуют ответственные способы утилизации елок, такие как переработка их в щепку для удобрения почвы или использование как подстилки для животных. Помимо этого, он напомнил о возможности закопать дерево на дачном участке, чтобы вернуть его обратно в экосистему, или использовать в качестве природного удобрения. В России уже существуют четкие правила утилизации новогодних елок. Чтобы выбросить ель в мусорный бак, сначала ее нужно распилить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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