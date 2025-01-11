Как правильно утилизировать новогоднюю елку и не нарваться на штраф

Перед тем, как выбросить елку, ее нужно распилить или, если она искусственная, разобрать на части, чтобы не получить штраф. Об этом рассказал профессор, доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
«Если вы решите выбросить елку в мусорный бак, ее необходимо сначала распилить и аккуратно упаковать ветки — от них могут остаться иголки и другой мусор в подъезде», — сообщил Виноградов. Его слова передает RT.
Эксперт также отметил, что старую искусственную елку можно утилизировать, предварительно разобрав и упаковав ее таким образом, чтобы она поместилась в мусорный контейнер. Так как это пластиковое изделие, оно подлежит переработке, напомнил Виноградов.
Согласно действующим правилам, в стандартные мусорные контейнеры, установленные на улицах, разрешается выбрасывать только мелкогабаритные отходы, размеры которых не превышают 0,5 метра в длину, ширину и глубину. За несоблюдение этого правила предусмотрены штрафы: от двух до трех тысяч рублей за первый раз и до пяти тысяч рублей за последующие нарушения в течение одного года.
Ранее администрация Надымского района ЯНАО уже обращала внимание на правила утилизации новогодних елок. В мэрии отметили, что оставлять дерево рядом с мусорным баком запрещено, ее необходимо выбрасывать в определенные для этого места.
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