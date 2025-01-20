Вице-президент РАН предложил очистить Черное море от мазута по опыту Испании

Очистить Черное море от мазута необходимо по аналогии с происшествием в Испании в 2002 году. По словам доктора химических наук, вице-президента и академика РАН Степана Калмыкова, механический сбор будет наиболее применим в данной ситуации.
«Опыт испанских коллег показывает, что наиболее эффективным оказался механический сбор (как вручную, так и с помощью техники), тогда как возможности микробного разложения оказались весьма ограничены как по причине узкого диапазона условий, так и длительности процесса», — поделился Степан Калмыков в разговоре с РБК. Он также напомнил, что мазут крайне сложно подвергается микробной деструкции.
По его словам, пока трудно точно определить сроки ликвидации аварии, но если не предпринимать никаких мер, процесс самоочистки может занять многие годы. Он выступил за создание научных объядинений, чтобы избежать неорганизованных усилий отдельных групп по устраненнию последствий инцидента.
Разлив мазута в Керченском проливе, произошедший 15 декабря, вызвал значительные экологические проблемы, что привело к объявлению ЧС федерального уровня. 11 января в Крыму выявлено 13 очагов загрязнения. На данный момент в процессе ликвидации аварии участвуют более 700 человек и свыше 100 единиц техники.
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