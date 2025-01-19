Популярность катков в Челябинске выросла в шесть раз

20 января 2025 в 10:32 Размер текста - 17 +

Катки у челябинцев пользуются огромной популярностью Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Катки в Челябинске в новогодние праздники посетили почти в шесть раз больше человек, чем в прошлом году. Об этом 20 января на аппаратном совещании в мэрии рассказал Сергей Авдеев, заместитель главы города по социальному развитию, передает корреспондент URA.RU. «Катки в новогодние праздники в Челябинске посетило почти в шесть раз больше человек, чем в прошлом году. Это связано с тем, что успели запустить каток в парке имени Юрия Гагарина, который в новогодние праздники посетило почти 11 тысяч человек», — сказал Авдеев, передает корреспондент URA.RU. Каток в парке имени Юрия Гагарина продолжил работать даже в оттепель 3 января. Лед катка поддерживает система охлаждения, что позволяет использовать его и при нулевых температурах, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Челябинска. Новый каток в парке открыли 30 декабря 2024 года. В торжественном мероприятии участие принимал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Каток в парке Гагарина находится на аллее к югу от площадки «Гулливер». Его общая площадь составляет почти три тысячи квадратных метров. На катке есть просторное здание проката, медиарубка с диджеем, фудкорд и теплые биотуалеты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Катки в Челябинске в новогодние праздники посетили почти в шесть раз больше человек, чем в прошлом году. Об этом 20 января на аппаратном совещании в мэрии рассказал Сергей Авдеев, заместитель главы города по социальному развитию, передает корреспондент URA.RU. «Катки в новогодние праздники в Челябинске посетило почти в шесть раз больше человек, чем в прошлом году. Это связано с тем, что успели запустить каток в парке имени Юрия Гагарина, который в новогодние праздники посетило почти 11 тысяч человек», — сказал Авдеев, передает корреспондент URA.RU. Каток в парке имени Юрия Гагарина продолжил работать даже в оттепель 3 января. Лед катка поддерживает система охлаждения, что позволяет использовать его и при нулевых температурах, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Челябинска. Новый каток в парке открыли 30 декабря 2024 года. В торжественном мероприятии участие принимал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Каток в парке Гагарина находится на аллее к югу от площадки «Гулливер». Его общая площадь составляет почти три тысячи квадратных метров. На катке есть просторное здание проката, медиарубка с диджеем, фудкорд и теплые биотуалеты.