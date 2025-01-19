19 января 2025

Популярность катков в Челябинске выросла в шесть раз

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Каток у Флагштока. Санкт-Петербург. , каток
Катки у челябинцев пользуются огромной популярностью Фото:

Катки в Челябинске в новогодние праздники посетили почти в шесть раз больше человек, чем в прошлом году. Об этом 20 января на аппаратном совещании в мэрии рассказал Сергей Авдеев, заместитель главы города по социальному развитию, передает корреспондент URA.RU.

«Катки в новогодние праздники в Челябинске посетило почти в шесть раз больше человек, чем в прошлом году. Это связано с тем, что успели запустить каток в парке имени Юрия Гагарина, который в новогодние праздники посетило почти 11 тысяч человек», — сказал Авдеев, передает корреспондент URA.RU.

Каток в парке имени Юрия Гагарина продолжил работать даже в оттепель 3 января. Лед катка поддерживает система охлаждения, что позволяет использовать его и при нулевых температурах, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Челябинска.

Новый каток в парке открыли 30 декабря 2024 года. В торжественном мероприятии участие принимал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Каток в парке Гагарина находится на аллее к югу от площадки «Гулливер». Его общая площадь составляет почти три тысячи квадратных метров. На катке есть просторное здание проката, медиарубка с диджеем, фудкорд и теплые биотуалеты.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Катки в Челябинске в новогодние праздники посетили почти в шесть раз больше человек, чем в прошлом году. Об этом 20 января на аппаратном совещании в мэрии рассказал Сергей Авдеев, заместитель главы города по социальному развитию, передает корреспондент URA.RU. «Катки в новогодние праздники в Челябинске посетило почти в шесть раз больше человек, чем в прошлом году. Это связано с тем, что успели запустить каток в парке имени Юрия Гагарина, который в новогодние праздники посетило почти 11 тысяч человек», — сказал Авдеев, передает корреспондент URA.RU. Каток в парке имени Юрия Гагарина продолжил работать даже в оттепель 3 января. Лед катка поддерживает система охлаждения, что позволяет использовать его и при нулевых температурах, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Челябинска. Новый каток в парке открыли 30 декабря 2024 года. В торжественном мероприятии участие принимал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Каток в парке Гагарина находится на аллее к югу от площадки «Гулливер». Его общая площадь составляет почти три тысячи квадратных метров. На катке есть просторное здание проката, медиарубка с диджеем, фудкорд и теплые биотуалеты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...