Новому курганскому замгубернатора Ситникову нашли замену в дорожной компании

Исполняющим обязанности руководителя курганской дорожной компании «Варгашинский ДРСП» стал замдиректора предприятия Александр Бортовский. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из сферы бизнеса. Бортовский сменил на этой должности Ивана Ситникова, который ушел работать заместителем главы региона.
«Руководителем АО „Варгашинский ДРСП“ поставили замдиректора Александра Бортовского. Он человек из команды Ситникова. Ранее уже временно руководил предприятием и разбирается в дорожной сфере», — сообщил источник. Другой источник отметил, что его пребывание на посту гендиректора может быть временно, пока не найдут более опытного руководителя.
Информация о смене руководителя подтверждается данными ЕГРЮЛ. В качестве и.о. генерального директора Бортовский поставлен с 16 января.
Ранее URA.RU писало, что Иван Ситников сменил в правительстве региона заместителя губернатора Константина Малышева, который перешел на должность советника главы. О том, чем заполнился бывший дорожник — читайте здесь.
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