19 января 2025
18 января 2025

Москвича, который изнасиловал ребенка и сбежал в Молдову, приговорили в ЯНАО

Ноябрьский суд вынес приговор мужчине, который изнасиловал девочку 23 года назад
© Служба новостей «URA.RU»
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Жителя Москвы приговорили в ЯНАО
Жителя Москвы приговорили в ЯНАО Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) судили москвича, который 23 года назад изнасиловал несовершеннолетнюю девочку. Чтобы скрыться от правосудия мужчина отправился в Молдову, об этом стало известно из сообщения прокуратуры Ямала.

«Установлено, что в ночь с 12 на 13 января 2002 года осужденный, находясь в Ноябрьске попытался вступить в половое сношение с ранее знакомой несовершеннолетней. Получив отказ, преступник нанес потерпевшей многочисленные удары руками и ногами по голове, после совершения преступления виновный незамедлительно сбежал в Санкт-Петербург, откуда выехал в Республику Молдова», — написали на официальном сайте прокуратуры ЯНАО.

В Россию мужчина вернулся только в 2011 году. Он использовал паспорт другого государства и изменил ФИО, но его задержали. Преступник признал вину и возместил потерпевшей моральный вред, однако не подтвердил факт уклонения от правосудия.

Ему назначили шесть лет лишения свободы, однако его освободили от наказания — суд посчитал, что розыска преступника не было и тот ни от кого не скрывался. Прокурор обжаловал приговор. В итоге ямальский суд назначил мужчине наказание в виде четырех лет лишения свободы, которые он будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

Ранее URA.RU сообщало о другом мужчине, который изнасиловал 15-летнюю девушку в Салехарде, подвергая ее истязаниям. Также истязаниям несовершеннолетнюю жертву подверг житель Лабытнанги.

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В Ноябрьске (ЯНАО) судили москвича, который 23 года назад изнасиловал несовершеннолетнюю девочку. Чтобы скрыться от правосудия мужчина отправился в Молдову, об этом стало известно из сообщения прокуратуры Ямала. «Установлено, что в ночь с 12 на 13 января 2002 года осужденный, находясь в Ноябрьске попытался вступить в половое сношение с ранее знакомой несовершеннолетней. Получив отказ, преступник нанес потерпевшей многочисленные удары руками и ногами по голове, после совершения преступления виновный незамедлительно сбежал в Санкт-Петербург, откуда выехал в Республику Молдова», — написали на официальном сайте прокуратуры ЯНАО. В Россию мужчина вернулся только в 2011 году. Он использовал паспорт другого государства и изменил ФИО, но его задержали. Преступник признал вину и возместил потерпевшей моральный вред, однако не подтвердил факт уклонения от правосудия. Ему назначили шесть лет лишения свободы, однако его освободили от наказания — суд посчитал, что розыска преступника не было и тот ни от кого не скрывался. Прокурор обжаловал приговор. В итоге ямальский суд назначил мужчине наказание в виде четырех лет лишения свободы, которые он будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Ранее URA.RU сообщало о другом мужчине, который изнасиловал 15-летнюю девушку в Салехарде, подвергая ее истязаниям. Также истязаниям несовершеннолетнюю жертву подверг житель Лабытнанги.
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© Служба новостей «URA.RU»
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