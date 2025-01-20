Что известно о новом директоре курганского департамента АПК Борисове из Тюмени

Новый глава курганского департамента АПК Борисов до назначения работал в депфине
© Служба новостей «URA.RU»
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Новый директор курганского департамента АПК из Тюмени назначен на пост 20 января
Новый директор курганского департамента АПК из Тюмени назначен на пост 20 января Фото:
новость из сюжета
Перестановки в правительстве Курганской области

Департамент АПК Курганской области 20 января возглавил тюменский чиновник департамента финансов Сергей Борисов. URA.RU узнало, чем он занимался до назначения на пост руководителя агропромышленного комплекса.

В открытых источниках информации о Борисове немного. Как следует из данных с сайта департамента финансов Тюменской области, до переезда в Курган он занимал должность начальника отдела бюджетирования агропромышленного комплекса и природопользования.

На этом посту Борисов курировал распределение бюджетных средств на развитие сельского хозяйства и природопользования региона. Отмечается, что его обязанности включали составление и контроль исполнения бюджетных планов, финансирование сельскохозяйственных субсидий, а также мониторинг целевого использования средств в аграрном секторе.

Ранее URA.RU писало, что это уже пятая кадровая перестановка в ведомстве за последний год. Ранее пост главы департамента АПК занимали Павел Кощевв, Татьяна Сандакова, Алексей Кремлев и Антон Притчин.

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Департамент АПК Курганской области 20 января возглавил тюменский чиновник департамента финансов Сергей Борисов. URA.RU узнало, чем он занимался до назначения на пост руководителя агропромышленного комплекса. В открытых источниках информации о Борисове немного. Как следует из данных с сайта департамента финансов Тюменской области, до переезда в Курган он занимал должность начальника отдела бюджетирования агропромышленного комплекса и природопользования. На этом посту Борисов курировал распределение бюджетных средств на развитие сельского хозяйства и природопользования региона. Отмечается, что его обязанности включали составление и контроль исполнения бюджетных планов, финансирование сельскохозяйственных субсидий, а также мониторинг целевого использования средств в аграрном секторе. Ранее URA.RU писало, что это уже пятая кадровая перестановка в ведомстве за последний год. Ранее пост главы департамента АПК занимали Павел Кощевв, Татьяна Сандакова, Алексей Кремлев и Антон Притчин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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