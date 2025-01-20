Департамент АПК Курганской области 20 января возглавил тюменский чиновник департамента финансов Сергей Борисов. URA.RU узнало, чем он занимался до назначения на пост руководителя агропромышленного комплекса.
В открытых источниках информации о Борисове немного. Как следует из данных с сайта департамента финансов Тюменской области, до переезда в Курган он занимал должность начальника отдела бюджетирования агропромышленного комплекса и природопользования.
На этом посту Борисов курировал распределение бюджетных средств на развитие сельского хозяйства и природопользования региона. Отмечается, что его обязанности включали составление и контроль исполнения бюджетных планов, финансирование сельскохозяйственных субсидий, а также мониторинг целевого использования средств в аграрном секторе.
Ранее URA.RU писало, что это уже пятая кадровая перестановка в ведомстве за последний год. Ранее пост главы департамента АПК занимали Павел Кощевв, Татьяна Сандакова, Алексей Кремлев и Антон Притчин.
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